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Жалкое подобие украинской попсы: известный продюсер разнес новую песню Бузовой и назвал ее вторичной
Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова, эпатирующая публику откровенными нарядами и нестандартными выходками, анонсировала выпуск новой песни, которую уверенно называет хитом. Она опубликовала видео, на котором танцует под припев, написанный в стилистике 90-х. В комментариях российскому телеканалу звезда скромно отметила, что первой в шоу-бизнесе вернула тренд в начале этого года.
Высказывание не оставило равнодушным известного украинского продюсера Михаила Ясинского, который работает с Олей Поляковой и другими артистам. Его возмутили слова Ольги о ее новаторстве. Продюсер считает, что украинские музыканты, аранжировщики, композиторы давно задают тренды на рынке шоу-бизнеса, пишут песни и для российских артистов.
«Как же они вторичны. Приятно знать, что все они пасут заднюю не только в андерграунде, но и в попсе, и следят, следят, следят. Особенно радует, что они так и не поняли, что 90-е в лоб — это мимо. Для них — это свитера Бойз, малиновые пиджаки и водка. Стилизация, маркеры и атмосфера — это слишком сложно… Могут только тупо — свадьбы, драки, бомжи и матерщина… Алкоголичка, бля. Да, там будут миллионы просмотров и все такое, но мы то знаем, что им нечего предложить, ничего, кроме подражаний, что это все — лишь жалкое подобие украинской new попсы, а то, как они это делают приведет их туда же, где все звёзды 90-х — на свалку.
Потому, что когда некогда яркий артист, завоевавший золото «Евровидения» поет бессмысленный набор фраз из песен Шатунова и Королевой с карикатурным видео в стиле рекламы Лени Горбункова- это фиаско… Если так случится, что украинские авторы и продюсеры, режиссеры перестанут работать на рашу — я даже не представляю, что те будут петь и играть", — написал Михаил Ясинский в Facebook, очевидно намекая на творчество Оли Поляковой и ее стилизованных под 90-е песни, как, например, «Звонила».
Ранее Оля Полякова уличила коллегу Светлану Лободу в плагиате отметив, что она якобы скопировала ее образ из клипа «Королева ночи».
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..