Вакарчук официально возглавил партию «Голос»

Политика

Съезд партии «Голос» официально избрал фронт-мена группы «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука председателем партии. Съезд состоялся в четверг, 24 июля.

До сих пор главой партии являлась Юлия Клименко (№ 2 в предвыборном списке партии). Теперь она намерена сосредоточиться на работе над экономической повесткой дня для партийной фракции в Раде.

«Теперь, по завершении избирательной кампании… я могу сосредоточиться на строительстве партии «Голос», — заявил Вакарчук.

По его словам, партия продолжит развивать свою региональную структуру и мобилизовать своих сторонников, а также начнет готовиться к местным выборам.

Напомним, о подготовке к проведению внеочередных местных выборов президент Владимир Зеленский заявил по завершении голосования на внеочередных парламентских выборах. В тот же день партия «Голос» была названа потенциальным членом парламентской коалиции.

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