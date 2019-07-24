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Украина

В субботу, 27 июля, в Киеве полностью перекроют проспект Победы в районе Шулявского моста

18:43 24 июля 2019 78
Шулявский путепровод ремонт
Инф. «ФАКТОВ»

В связи с перевозкой и монтажом металлоконструкций нового Шулявского путепровода, который начали ремонтировать весной, 27 июля с 00:10 до 23:50 будет полностью ограничено движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции транспортной развязки. Об этом сообщили в КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева».

Кроме того, в ночь на 27 июля ограничат движение на путепроводах на пересечении улицы Богатырской с проспектами Оболонский и Бандеры. Как сообщили в «Киевавтодоре», там начинается капитальный ремонт четырех путепроводов. Первыми будут ремонтировать сооружения в направлении Северного моста.

С 27 июля двустороннее движение будет организовано на одной стороне (на путепроводах — в направлении выезда из города).

Во время ремонтных работ заменят асфальтовое покрытие, зальют новую монолитную плиту, усилят опоры и балки пролетов. Первые отремонтированные сооружения планируют открыть до конца этого года. А с весны 2020 года начнут ремонт на другой стороне дороги.

Капитальный ремонт будут проводить одновременно с обновлением проспекта Бандеры, чтобы не ограничивать движение дважды.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве, в районе реконструкции Шулявского моста из подземного перехода через проспект, убрали все киоски и торговцев. А на Борщаговке из-за ремонта путепровода вместо трамваев пустили автобусы.

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