- 21:16 Зеленский пожаловался премьеру Италии на неоправданно суровый приговор Маркиву
- 20:48 Украина готовится расширить санкции против России: кого и за что хотят наказать
- 20:42 Американские власти оштрафовали Facebook на рекордные 5 млрд долларов
- 20:25 В Чехии поезд раздавил микроавтобус с украинскими заробитчанами: первые подробности трагедии
- 20:21 Умер легендарный актер Рутгер Хауэр
- 20:12 Рейтинг главных металлургов Украины — СМИ
- 20:06 Боевики запретили украинским специалистам обследовать разрушенный мост в Станице Луганской
- 20:04 Полковника, которого обвиняли в сексуальном преследовании и наказании солдат клизмами, повысили в должности
- 19:10 Календарь матчей чемпионата и Кубка Украины по футболу, еврокубков и поединков сборной
- 18:43 В субботу, 27 июля, в Киеве полностью перекроют проспект Победы в районе Шулявского моста
- 18:38 Вакарчук официально возглавил партию «Голос»
- 18:14 Киевскую обладминистрацию могут «переселить» в аэропорт «Борисполь»
Умер легендарный актер Рутгер Хауэр (фото)
В своем доме в Нидерландах скончался знаменитый актер Рутгер Хауэр. Ему было 75 лет. Как сообщает Variety, смерть наступила еще 19 июля, однако известно стало об этом только сейчас. Причина смерти не называется. Указывается, что Хауэр непродолжительное время болел.
Агент актера Стив Кенис подтвердил сообщение о смерти Хауэра. Он также заявил, что похороны Рутгера уже состоялись. Церемония прошла утром 24 июля.
Хауэр является одним из наиболее успешных европейских актеров XXвека. Он начинал сниматься в Нидерландах у Пола Верховена. Когда этого режиссера позвали в Голливуд, он пригласил туда и своего друга Рутгера.
К числу наиболее известных фильмов с участием Хауэра относятся «Плоть и кровь», «Бегущий по лезвию», «Попутчик», «Слепая ярость», «Ночные ястребы», «Считанные секунды», «Достучаться до небес». Последней работой актера в кино стала роль в нашумевшем фильма Жака Одиара «Братья Систерс».
В апреле 1999 года Хауэр получил в Нидерландах звание «Лучший актер столетия», празднование которого на нидерландском телевидении вылилось в ретроспективу его фильмов, проведённую без остановок в течение целого дня.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти популярного американского актера Билли Драго.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!