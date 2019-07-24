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Умер легендарный актер Рутгер Хауэр (фото)

20:21 24 июля 2019 3136
Рутгер Хауэр
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В своем доме в Нидерландах скончался знаменитый актер Рутгер Хауэр. Ему было 75 лет. Как сообщает Variety, смерть наступила еще 19 июля, однако известно стало об этом только сейчас. Причина смерти не называется. Указывается, что Хауэр непродолжительное время болел.

Агент актера Стив Кенис подтвердил сообщение о смерти Хауэра. Он также заявил, что похороны Рутгера уже состоялись. Церемония прошла утром 24 июля.

Рутгер Хауэр в фильме Ридли Скотта "Бегущий по лезвию"

Хауэр является одним из наиболее успешных европейских актеров XXвека. Он начинал сниматься в Нидерландах у Пола Верховена. Когда этого режиссера позвали в Голливуд, он пригласил туда и своего друга Рутгера.

Кадр из фильма "Слепая ярость". в котором актер сыграл ослепшего солдата

К числу наиболее известных фильмов с участием Хауэра относятся «Плоть и кровь», «Бегущий по лезвию», «Попутчик», «Слепая ярость», «Ночные ястребы», «Считанные секунды», «Достучаться до небес». Последней работой актера в кино стала роль в нашумевшем фильма Жака Одиара «Братья Систерс».

Рутгер Хауэр в культовом триллере "Попутчик"

В апреле 1999 года Хауэр получил в Нидерландах звание «Лучший актер столетия», празднование которого на нидерландском телевидении вылилось в ретроспективу его фильмов, проведённую без остановок в течение целого дня.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти популярного американского актера Билли Драго.

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