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Происшествия

В Чехии поезд раздавил микроавтобус с украинскими заробитчанами: первые подробности трагедии

20:25 24 июля 2019 557
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Чехии автобус с украинцами попал под поезд. По предварительным данным правоохранителей страны, на переезде между населенными пунктами Причина и Петровице водитель микроавтобуса не обратил внимания на запрещенные сигналы светофора на переезде и попробовал проскочить. Попытка закончилась трагически.

Жертвой ДТП стала пассажирка автобуса, еще один пассажир получил травмы.

На месте ДТП

По данным закарпатских информационных ресурсов, погибшая была родом из Тячевского района.

Данные о травмированном пассажире в настоящее время уточняются, сообщает Mukachevo.net.

В полиции Чехии также заявили, что водитель автобуса после столкновения пытался сбежать с места инцидента.

Напомним, в марте в Чехии столкнулись два поезда, оказавшиеся на одной колее. В результате инцидента пострадали не менее 20 человек.

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