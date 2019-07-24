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В Чехии поезд раздавил микроавтобус с украинскими заробитчанами: первые подробности трагедии
В Чехии автобус с украинцами попал под поезд. По предварительным данным правоохранителей страны, на переезде между населенными пунктами Причина и Петровице водитель микроавтобуса не обратил внимания на запрещенные сигналы светофора на переезде и попробовал проскочить. Попытка закончилась трагически.
Жертвой ДТП стала пассажирка автобуса, еще один пассажир получил травмы.
На месте ДТП
По данным закарпатских информационных ресурсов, погибшая была родом из Тячевского района.
Данные о травмированном пассажире в настоящее время уточняются, сообщает Mukachevo.net.
В полиции Чехии также заявили, что водитель автобуса после столкновения пытался сбежать с места инцидента.
Напомним, в марте в Чехии столкнулись два поезда, оказавшиеся на одной колее. В результате инцидента пострадали не менее 20 человек.
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