- 22:48 На 106-м округе полиция оказывает давление на членов ОИК
- 22:42 «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть матч Международного кубка чемпионов
- 22:31 "Был слишком светлым и жизнерадостным": под Харьковом трагически погиб офицер ВСУ
- 22:13 В Турции тяжело ранили белорусского дипломата
- 21:54 Что-то будет: возле моста в Станице Луганской заметили одного из главных пропагандистов Кремля
- 21:16 Зеленский пожаловался премьеру Италии на неоправданно суровый приговор Маркиву
- 20:48 Украина готовится расширить санкции против России: кого и за что хотят наказать
- 20:42 Американские власти оштрафовали Facebook на рекордные 5 млрд долларов
- 20:25 В Чехии поезд раздавил микроавтобус с украинскими заробитчанами: первые подробности трагедии
- 20:21 Умер легендарный актер Рутгер Хауэр
- 20:12 Рейтинг главных металлургов Украины — СМИ
- 20:06 Боевики запретили украинским специалистам обследовать разрушенный мост в Станице Луганской
В Турции тяжело ранили белорусского дипломата
В среду, 24 июля, в Анкаре был тяжело ранен советник посольства Беларуси в Турции по административным вопросам Александр Поганшев. Как сообщает газета Hurriyet, дипломата доставили в одну из больниц с четырьмя пулевыми ранениями. Он находится в отделении интенсивной терапии.
Известно, что рядом с дипломатом находился его сын. Он не пострадал
По данным издания, стрелял в Поганшева его сосед, гражданин Турции, бывший военный. Он застрелился из того же оружия, из которого ранил белорусского дипломата.
Полиция проводит расследование.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о нападении на турецких дипломатов в Эрбиле. Были убиты три человека.
А в декабре 2016 года в Анкаре был застрелен посол России в Турции Андрей Карлов. Дипломата застрелил бывший турецкий полицейский.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!