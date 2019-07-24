В Турции тяжело ранили белорусского дипломата

Мир

В среду, 24 июля, в Анкаре был тяжело ранен советник посольства Беларуси в Турции по административным вопросам Александр Поганшев. Как сообщает газета Hurriyet, дипломата доставили в одну из больниц с четырьмя пулевыми ранениями. Он находится в отделении интенсивной терапии.

Известно, что рядом с дипломатом находился его сын. Он не пострадал

По данным издания, стрелял в Поганшева его сосед, гражданин Турции, бывший военный. Он застрелился из того же оружия, из которого ранил белорусского дипломата.

Полиция проводит расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о нападении на турецких дипломатов в Эрбиле. Были убиты три человека.

А в декабре 2016 года в Анкаре был застрелен посол России в Турции Андрей Карлов. Дипломата застрелил бывший турецкий полицейский.

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