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"Был слишком светлым и жизнерадостным": под Харьковом трагически погиб офицер ВСУ
На Харьковщине 23 июля в автокатастрофе погиб 34-летний комбат 10-й бригады ВСУ, участник Операции объединенных сил Александр Андриенко. Ему было 34 года, сообщил в Facebook блогер Глеб Бабич.
Отмечается, что в автомобиле вместе с получившим отпуск военным находились его жена, дочь и брат, однако все они выжили.
У погибшего остались трое детей, младшему из которых не исполнилось и года.
Напомним, 21 июля в Хмельницком трогательно попрощались с погибшим на Донбассе земляком Богданом Бигусом.
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