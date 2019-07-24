Происшествия

"Был слишком светлым и жизнерадостным": под Харьковом трагически погиб офицер ВСУ

На Харьковщине 23 июля в автокатастрофе погиб 34-летний комбат 10-й бригады ВСУ, участник Операции объединенных сил Александр Андриенко. Ему было 34 года, сообщил в Facebook блогер Глеб Бабич.

Отмечается, что в автомобиле вместе с получившим отпуск военным находились его жена, дочь и брат, однако все они выжили.

У погибшего остались трое детей, младшему из которых не исполнилось и года.

Напомним, 21 июля в Хмельницком трогательно попрощались с погибшим на Донбассе земляком Богданом Бигусом.

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