- 20:04 В Верховную Раду проходят пять партий: обнародованы данные экзит-полов
- 20:01 Выборы в Раду 2019: результаты экзит-полов, данные о явке и другие подробности
- 19:47 Стало известно о попытках России сорвать выборы в Раду
- 19:23 ЧП в Кривом Роге: ребенок выпал из окна многоэтажки, пока мама была на выборах
- 18:56 В Хмельницком тысячи людей пришли проститься с погибшим на Донбассе бойцом Богданом Бигусом
- 18:28 В Киеве пьяный водитель зачитал рэп патрульным
- 18:00 «Динамо» проиграло новичку премьер-лиги: видео матча
- 17:55 Во Львове женщина съела свой бюллетень: инцидент попал на видео
- 17:38 Сеть взбудоражило фото избирателя со спущенными штанами: выяснилась история снимка
- 17:03 22 июля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит семейный врач Феликс Илясевич
- 16:59 Обчистил три магазина: в сети показали видео с наглым вором, орудующим в Киеве
- 16:44 РосСМИ сообщили о смерти президента Туркменистана
В Хмельницком тысячи людей пришли проститься с погибшим на Донбассе бойцом Богданом Бигусом (фото)
В Хмельницком состоялась церемония прощания с погибшим на Донбассе военнослужащим Восьмого полка спецназначения Сил специальных операций ВСУ старшим солдатом Богданом Бигусом, который погиб во время выполнения боевого задания 18 июля.
Как сообщил в сети Генеральный штаб ВСУ, сначала в последний путь героя его боевые побратимы провели в клубе воинской части, после чего военнослужащие создали «живой коридор» по диагонали на плацу.
Земляки Богдана отдали ему последнюю четь на главной площади Хмельницкого — Майдане Незалежности.
Там присутствовали также ветераны войск спецназначения из Винницкой, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Киевской областей.
На церемонии прощания
Похоронили старшего солдата на Алее Героев местного кладбища.
У героя остались мать, жена и двое маленьких детей.
Напомним, «ФАКТЫ» публиковали фото погибшего Богдана Бигуса.
Фото Генштаба ВСУ
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...