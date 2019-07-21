Украина

В Хмельницком тысячи людей пришли проститься с погибшим на Донбассе бойцом Богданом Бигусом (фото)

В Хмельницком состоялась церемония прощания с погибшим на Донбассе военнослужащим Восьмого полка спецназначения Сил специальных операций ВСУ старшим солдатом Богданом Бигусом, который погиб во время выполнения боевого задания 18 июля.

Как сообщил в сети Генеральный штаб ВСУ, сначала в последний путь героя его боевые побратимы провели в клубе воинской части, после чего военнослужащие создали «живой коридор» по диагонали на плацу.

Земляки Богдана отдали ему последнюю четь на главной площади Хмельницкого — Майдане Незалежности.

Там присутствовали также ветераны войск спецназначения из Винницкой, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Киевской областей.

На церемонии прощания

Похоронили старшего солдата на Алее Героев местного кладбища.

У героя остались мать, жена и двое маленьких детей.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали фото погибшего Богдана Бигуса.

Фото Генштаба ВСУ

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