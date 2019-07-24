Политика

На 106-м округе полиция оказывает давление на членов ОИК

Во время проведения досрочных парламентских выборов на 106 округе были зафиксированы массовые нарушения и фальсификации.

В связи с этим начался пересчет голосов на пяти участках 106 округа.

Блогер Олег Мельничук написал на своей странице в социальной сети Facebook пост о том, что беспредел на окружной избирательной комиссии 106 продолжается.

Ранее Ассоциация политических юристов, которая следит за перерасчётом голосов в Северодонецке, сообщила, что полиция оказывает беспрецедентное давление на членов окружных избирательных комиссий (ОИК), физически ограничивая их передвижения за пределы ОИК.

При этом, по сообщению Ассоциации политических юристов, полиция на основании заявления кандидата от «Слуги народа» незаконно открыла уголовное производство по статье 157 УК за якобы «Воспрепятствование осуществлению избирательного права».

Как ранее сообщалось, по данным экзит-пола, победу в Северодонецке получил кандидат в народные депутаты Юрий Фурман.

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