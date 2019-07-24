25.47 / 25.76 28.37 / 28.81
Киев: +20
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

На 106-м округе полиция оказывает давление на членов ОИК

22:48 24 июля 2019 50
Выборы
Алина ДРОНОВА, специально для ФАКТОВ

Во время проведения досрочных парламентских выборов на 106 округе были зафиксированы массовые нарушения и фальсификации.

В связи с этим начался пересчет голосов на пяти участках 106 округа.

Блогер Олег Мельничук написал на своей странице в социальной сети Facebook пост о том, что беспредел на окружной избирательной комиссии 106 продолжается.

Ранее Ассоциация политических юристов, которая следит за перерасчётом голосов в Северодонецке, сообщила, что полиция оказывает беспрецедентное давление на членов окружных избирательных комиссий (ОИК), физически ограничивая их передвижения за пределы ОИК.

При этом, по сообщению Ассоциации политических юристов, полиция на основании заявления кандидата от «Слуги народа» незаконно открыла уголовное производство по статье 157 УК за якобы «Воспрепятствование осуществлению избирательного права».

Как ранее сообщалось, по данным экзит-пола, победу в Северодонецке получил кандидат в народные депутаты Юрий Фурман.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер