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Макс Барских решил «завязать» с пением: что с артистом (видео)
Активно гастролирующий в РФ украинских певец Макс Барских принял решение завершить музыкальную карьеру. Об этом сам артист рассказал в Юрмале каналу Муз-ТВ.
Причиной, по словам исполнителя, стал недостаток времени для личной жизни.
«Мне хочется уделить немножко времени своей личной жизни, потому что она хромает. Я посвящаю себя на 100% людям и возвращаюсь одиноким домой, и засыпаю один…», — сокрушается Барских.
Перед уходом со сцены певец планирует поехать на гастроли со своим последним туром.
В тур будут включены Соединенные Штаты, Канада, Австралия и государства ЕС.
«Впервые поедем в Австралию, Копенгаген, Чехию. Есть вероятность того, что этот тур будет последним», — заявил музыкант.
Как известно, в последнее время Барских большую часть времени проводит в России, где выступает с концертами, и где у него большое количество поклонников.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае Макс Барских попал в серьезную аварию в Лос-Анжелесе. Там он передвигался на крутом автомобиле Chevrolet Camaro, фото которого в Instagram Барских повергло в шок его поклонников. Передняя часть машины разбита вдребезги. Артист признался, что попал в серьезное ДТП. Но тут же успокоил поклонников: с ним все в порядке. Других подробностей происшествия он не сообщил. Отметил лишь, что теперь будет гораздо больше ценить жизнь, и посоветовал всем обязательно пристегиваться.
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