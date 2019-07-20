25 июля 2019

Многие из нас боятся думать о старости. И только о ещё приближающейся, но и о уже наступившей. Боятся думать и мужчины, и женщины. Причём, не известно даже, кто больше. Боятся думать панически, до умопомрачения. Откладывая мысли о неизбежном на потом, на когда угодно, но только не на сейчас. Ищут себе занятия, позволяющие любым образом отвлечься от этого назойливого и постепенно нарастающего чувства обиды на то, что твоя жизнь уже заканчивается, а чья-то — всех молодых, кто вас окружает — будет продолжаться и продолжаться. И продолжаться…

Кто-то пытается заглушить непреодолимый страх спиртным. Кто-то просто срывает злость на родных и близких, не сознавая, что они ни в чём не виноваты. Придёт время — они точно так же предстанут перед порогом, за которым неведомая пустота. Ничто. Так в чём же их вина, что прожитая тобою долгая и непростая жизнь подходит к концу? Не лучше ли проживать каждый новый день, подаренный судьбой и Господом, радуясь всему, что есть, и купаясь в тёплых воспоминаниях о хорошем и добром, встречавшемся на твоём пути столь же часто, как плохое и злое, но почему-то запоминавшихся меньше?

Эта совершенно дурацкая программа, внезапно ворвавшаяся в соцсети и мгновенно ставшая модным мемом, неожиданно для всех вызвала подспудный интерес к старости. Только интерес нелепый, поверхностный, смешливый. ''А не посмотреть ли нам, как мы будем выглядеть в старости? Хуже или лучше?.. Ха-ха-ха!'' Один мой добрый знакомый, проживающий сейчас в Израиле, не согласившись с моими размышлениями на эту тему, горько возразил: да что хорошего в этой старости?! Воспоминания, ответил я ему, воспоминания. Разве этого мало?..

Давно лежит у меня в закладках это письмо немолодой американской женщины Филлис Шлоссберг. Я не буду его пересказывать. Приведу его дословно:

''На днях одно юное создание спросило меня, каково быть старой. Я даже несколько растерялась, поскольку старой себя не считаю. Увидев мою реакцию, существо страшно смутилось. Но я сказала, что вопрос интересный, что я обдумаю его и сообщу свои выводы.

Старость, решила я, это дар. Сегодня я, пожалуй, впервые в жизни стала тем человеком, которым хотела быть всегда. Нет, речь не идёт о моём теле, конечно. Иногда это тело вызывает у меня отчаяние — морщины, мешки под глазами, пятна на коже… Часто меня шокирует старуха, которая обосновалась в моём зеркале. Но переживаю я недолго.

Я никогда не согласилась бы обменять моих удивительных друзей, мою замечательную жизнь, мою обожаемую семью на меньшее количество седых волос и на плоский подтянутый живот.

По мере того, как я старею, я стала добрее к себе. Я стала себе другом. Я не корю себя за то, что съела лишнее печеньице, или за то, что не убрала постель, или за то, что купила эту громоздкую ящерицу, в которой я абсолютно не нуждаюсь, но которая придаёт авангардный оттенок моему саду.

Я имею право переедать, быть экстравагантной. Я была свидетелем того, как многие мои друзья, многие мои дорогие друзья, слишком рано покинули этот мир, ещё не поняв, не испытав великую свободу, которую дарует старость.

Кому какое дело, если я читаю до четырёх часов утра и сплю до полудня? Я сама с собой танцую, слушая замечательные мелодии пятидесятых годов. И, если мне иногда хочется поплакать над ушедшей любовью, что ж, я поплачу.

Я могу пройтись по пляжу в купальнике, который еле удерживает располневшее тело. Если захочу, я кинусь в морскую волну, несмотря на жалостливые взгляды со стороны юных существ, одетых (или — раздетых?) в бикини. Они ведь со временем тоже состарятся.

Иногда я бываю забывчивой, это правда. Впрочем, ведь не всё в жизни достойно запоминания. А о важном я вспоминаю всегда.

Конечно, за эти годы моё сердце было разбито не раз. Как может не разбиться сердце, если ты потерял любимого человека? Или когда страдает ребёнок? Или когда твою собаку случайно сбивает проезжающая машина?

Но разбитые сердца и являются источником нашей силы, нашего понимания, нашего сострадания. Сердце, которое никогда не было разбито, стерильное и чистое сердце, никогда не познает радости несовершенства…

Судьба благословила меня, дав мне дожить до седых волос, до времени, когда мой прежний юный смех навсегда отпечатался заметными бороздками на моём лице. А сколько людей никогда не смеялось, сколько умерло раньше, чем их волосы смогли покрыться лёгким инеем седины!..

Сейчас я могу совершенно искренне сказать ''нет''. Сейчас я совершенно искренне могу сказать ''да''. По мере того, как стареешь, всё легче становится быть искренним. Ты уже меньше заботишься о том, что другие думают о тебе. Я, например, больше не сомневаюсь в себе. Я уже заработала своё право ошибаться.

Итак, в ответ на твой вопрос, могу сказать: мне нравится быть старой. Старость освободила меня. Мне нравится тот человек, которым я стала.

Я не буду жить вечно, но пока я здесь, я не стану терять время на переживания по поводу того, что могло случиться, но не случилось. Я не стану переживать по поводу того, что может случиться ещё.

И я буду есть сладкое на обед каждый Божий день!..''

Такое вот письмо. Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…