Смотреть невозможно: в сети разгромили трейлер российского сериала "Чернобыль"

Мир

В сети обсуждают трейлер российского сериала «Чернобыль», который снял телеканал НТВ.

Создатели «киношедевра», снятого явно в пику одноименному творению американского канала HBO, очень старались повторить его всемирный успех, однако попытка провалилась с треском.

В этом уверены пользователи сети, оставившие комментарии под роликом.

«Профессионалы, объясните, пожалуйста: почему большая часть нашего кино чисто на уровне построения и обработки кадра воспринимается дешевле и беднее, чем большая часть зарубежного? Ни цветокоррекции, ни толкового света — в этом все дело?», — задается вопросом один из критиков.

«Лет может через 30 сможем сделать что-то подобное НВО, сейчас же это очередная Афдосья по России 2», — заключает другой.

«После HBO — это какой то отстой», — уверена россиянка.

«Сериал нтвшный, а стыд испанский», — отмечает еще один комментатор.

Напомним, американский сериал «Чернобыль» получил 19 номинаций на главную телевизионную премию «Эмми».

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