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Смотреть невозможно: в сети разгромили трейлер российского сериала "Чернобыль"
В сети обсуждают трейлер российского сериала «Чернобыль», который снял телеканал НТВ.
Создатели «киношедевра», снятого явно в пику одноименному творению американского канала HBO, очень старались повторить его всемирный успех, однако попытка провалилась с треском.
В этом уверены пользователи сети, оставившие комментарии под роликом.
«Профессионалы, объясните, пожалуйста: почему большая часть нашего кино чисто на уровне построения и обработки кадра воспринимается дешевле и беднее, чем большая часть зарубежного? Ни цветокоррекции, ни толкового света — в этом все дело?», — задается вопросом один из критиков.
«Лет может через 30 сможем сделать что-то подобное НВО, сейчас же это очередная Афдосья по России 2», — заключает другой.
«После HBO — это какой то отстой», — уверена россиянка.
«Сериал нтвшный, а стыд испанский», — отмечает еще один комментатор.
Напомним, американский сериал «Чернобыль» получил 19 номинаций на главную телевизионную премию «Эмми».
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!