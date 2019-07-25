Как слезы в дожде... Пришло время умирать, — Рутгеру Хауэру посвящается (фото, видео)

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«Я видел такое, что вам людям и не снилось. Атакующие корабли, пылающие над Орионом, лучи Си, разрезающие мрак у ворот Тангейзера. Все эти мгновения затеряются во времени, как слезы… в дожде… Пришло время умирать».

Этот монолог Роя Батти в исполнении Рутгера Хауэра в фильме «Бегущий по лезвию» режиссера Ридли Скотта по праву считается одним из лучших эпизодов в истории мирового кинематографа. Ряд критиков полагают, что это самый эмоциональный и волнующий предсмертный монолог, когда-либо показанный на экране.

И с ними трудно не согласиться, когда видишь, как в соцсетях миллионы пользователей из разных стран мира прощаются с Рутгером Хауэром. «Как слезы в дожде… Пришло время умирать», — пишут поклонники замечательного актера.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах 19 июля в возрасте 75 лет. О его смерти стало известно только 24 июля — в день похорон…

Рутгер Улсен Хауэр родился 23 января 1944 года в Брекелене (Нидерланды). Этот городок расположен недалеко от Амстердама. Его родители преподавали драматургию и актерское мастерство. Всего в семье было четверо детей — Рутгер и три его сестры. Поскольку родители часто находились в разъездах, детей воспитывала няня. Рутгеру было пять лет, когда он впервые вышел на сцену в небольшом спектакле. В возрасте 11 лет он получил свою первую большую роль в трагедии Софокла «Аякс».

Мальчик был невероятно начитан, знал античную литературу, интересовался историей, любил оперу. Но становится актером не хотел. Такой вот парадокс. А родители настаивали. В результате упрямый подросток в возрасте 15 лет сбежал из дому и нанялся на торговое судно, которое принадлежало его деду. О том, кем на самом деле является новый член команды, все узнали уже в море.

Судно находилось в плавании почти год. Хауэр был в полном восторге. Он успел побывать в Пакистане, Сингапуре, Сайгоне, Персидском заливе, Канаде. В нем открылся талант к изучению иностранных языков. Рутгер быстро освоил английский, немецкий и французский.

Однако продолжать морскую карьеру не вышло — помешал дальтонизм. Хауэру пришлось сойти на берег, вернуться домой и поступить в вечернюю школу. Днем он работал. Перепробовал множество занятий, в том числе мыл автомобили, плотничал, изготавливал декорации для театров. Его новым увлечением стали машины и мотоциклы. И здесь он тоже преуспел. В последствии виртуозное умение управлять любым колесным средством передвижения позволило ему самому выполнять все трюки на съемках (в частности, в фильме «Попутчик»).

Джон Райдер - маньяк в триллере "Попутчик", который стал культовым фильмом в эпоху видеосалонов и VHS

И все же родители настояли на том, чтобы Рутгер снова попробовал себя на сцене. Он поступил в театральный институт в Базеле (Швейцария) в 1962 году. Однако обучение ему наскучило. И спустя два года он нанялся на воинскую службу. Два года провел в десантных войсках. И понял, что совершил большую ошибку. Хауэр предпринял все, чтобы разорвать контракт. Пришлось симулировать психическое заболевание. На некоторое время его упекли в больницу для душевнобольных. Это освободило Рутгера от армейской службы. Очутившись на свободе, он окончил театральный институт в Базеле. Там же женился. В первом браке у Хауэра родилась дочь Айша. Однако с ее матерью Рутгер развелся. Во второй раз женился, уже будучи известным актером в 1985 году. Его второй женой стала художница Инеке.

В 1969 году режиссер Пол Верховен снял сериал «Флорис». На главную мужскую роль он пригласил начинающего актера Рутгера Хауэра. Проект пользовался большим успехом. Спустя четыре года вышел художественный фильм Верховена «Турецкие наслаждения». В этой эротической драме главную роль снова сыграл Хауэр. Картина стала номинантом на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Премию она не получила, но Голливуд заметил Верховена. А в Нидерландах «Турецкие наслаждения» позже были признаны лучшим голландским фильмом в истории.

Рутгер Хауэр в лучшем голландском фильме "Турецкие наслаждения"

Верховен продолжал снимать Хауэра в своих последующих картинах. Их было еще три — «Кити-вертихвостка», «Оранжевый солдат» и «Лихачи». Все фильмы разноплановые. И талант Рутгера раскрылся в них. В 1985 году Верховену поручили снять первый проект с участием Голливуда. Это была средневековая драма о наемнике «Плоть и кровь». Конечно, режиссер настоял на том, чтобы главную роль играл его друг Рутгер Хауэр. Однако в американском прокате картина провалилась, собрав всего 100 тысяч долларов. Зато в Европе ее ждал шумный успех.

Кадр из фильма "Плоть и кровь"

Верховена в Голливуде решили оставить. Но режиссеру поставили условие — сниматься в его фильмах будут только голливудские звезды. Первым таким проектом был фантастический боевик «Робот-полицейский». Пол хотел снять в нем Рутгера, но студия воспротивилась. Верховен и Хауэр поссорились.

Казалось, заокеанская карьера голландского актера на этом завершилась. Однако оказалось, что Хауэр произвел впечатление на Сильвестра Сталлоне. После феноменального успеха «Рокки» и «Рокки 2» Слай, который на своей шкуре в полной мере испытал, что такое пробиваться наверх в Голливуде, решил помочь Рутгеру и настоял, чтобы Хауэру дали роль главного злодея в триллере «Ночные ястребы». Фильм вышел в прокат в 1981 году. Рутгер блестяще справился с ролью террориста Вульфгара.

Рутгер Хауэр и Сильвестр Сталлоне в "Ночных ястребах"

Его увидел в этой картине режиссер Ридли Скотт, который как раз отбирал актеров для фантастического триллера «Бегущий по лезвию». Скотт посмотрел фильмы Верховена с Хауэром и без всяких кинопроб утвердил Рутгера на роль Роя Батти, даже не встретившись с актером. Выбор режиссера оказался точным. В последствии писатель Филип Дик, по произведению которого был снят «Бегущий по лезвию», признал, что Хауэр идеально подошел на роль сверхчеловека, задуманного писателем.

Приступив к работе над новым фильмом, Рутгер интуитивно почувствовал глубину идеи «Бегущего по лезвию». Картина только внешне выглядела как боевик, напичканный спецэффектами. На самом деле, в ней поднимались проблемы, которые ставили в разные эпохи античные авторы, гении Возрождения, классические романисты, композитор Рихард Вагнер. Это были вечные вопросы конфликта человека с Богом, свободы и рабства, жизни и смерти.

Репликант Рой Батти в фильме "Бегущий по лезвию"

Хауэр играл в фильме репликанта. Так называли искусственно созданных людей с нечеловеческими физическими способностями. Корпорации выращивали их специально для выполнения тяжелых работ в условиях, где обычный человек был обречен на смерть. Однако, понимая, что репликанты таят в себе серьезную угрозу, корпорации искусственно ограничивали им срок жизни. Еще одно отличие от обычных людей — репликанты не умели сопереживать. Они были лишены настоящих эмоций и чувств. Во всяком случае, так полагали их создатели.

Репликантам не нравилось, безусловно, то, что их превратили в рабов. Корпорации фактически взяли на себя роль Бога, определяя точный срок смерти каждого из них. Некоторые репликанты пытались бунтовать, бежали. Их поиском и наказанием занимались специально обученные люди — блейд-раннеры или бегущие по лезвию. Такого человека сыграл в фильме Гаррисон Форд. Ему поручили найти и убить очередных беглецов, во главе которых оказался Рой Батти (Хауэр).

Рик Декард (Форд) выследил репликантов. Он вступает с ними в смертельную схватку. И в итоге оказывается лицом к лицу с Батти. И тут, ломая все представления человека о репликантах, Рой, который уже знает, что умрет с минуты на минуту, спасает жизнь человеку, который убил его товарищей и хотел убить его самого!

Понимая всю глубину и важность этого эпизода, Хауэр в ночь перед съемками переписал свой монолог, не согласовав это ни с режиссером, ни с сценаристом. Уже на съемочной площадке актер дал новый текст Ридли Скотту. И тот согласился. Так в фильм и вошли ставшие культовыми строки о «слезах в дожде»…

Они произвели огромное впечатление на зрителей в разных странах. «Бегущий по лезвию» признан на сегодняшний день лучшим фантастически фильмом в истории. Скотт признает, что во многом это стало возможно благодаря таланту Рутгера Хауэра.

Актер так и не получил за свою карьеру больших наград в кино. В его активе оказались только две премии «Золотой глобус» за роли второго плана в мини-сериалах «Фатерлянд» и «Побег из Собибора».

А сыграл Хауэр в кино огромное количество ролей. Его охотно снимали и в Голливуде, и в Европе. И роли были разноплановые — от злодеев до комичных неудачников. Рутгер был хорош во всех жанрах. Сегодня актеров в разных странах на его примере учат, как играть пьяниц и бродяг. Хауэр с блеском продемонстрировал это в итальянской драме «Легенда о святом пропойце» в 1988 году.

"Легенда о святом пропойце"

Культовый мексиканский режиссер Гильермо дель Торо («Форма воды»), узнав о смерти актера, написал в Twitter: «Покойся с миром, великий Рутгер Хауэр: мощный, глубокий, гениальный и магнетический актер, принесший правду, мощь и красоту во все свои фильмы. Мой личный список лучших из них: «Плоть и кровь», «Эврика», «Попутчик», «Бегущий по лезвию», «Леди-ястреб» и «Слепая ярость».

Рутгер Хауэр и Мишель Пфайффер в фильме "Леди-ястреб"

Эти картины, действительно, очень хороши. Они в полной мере демонстрируют талант и магнетизм актера, который таковым быть не хотел…

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