Убийство болгарской студентки в Ивано-Франковске: подозреваемого выпустили из СИЗО (фото)

Происшествия

Апелляционный суд Ивано-Франковской области принял решение изменить меру пресечения Эльдару Астанову, подозреваемому в убийстве студентки из Болгарии, с содержания под стражей на домашний арест с ношением электронного браслета.

— Чемодан с телом студентки Дишли Эли Зия было найдено 12 июня 2017 года в ручье села Свиточ Рогатинского района. Девушка исчезла 1 июня. По подозрению в совершении умышленного убийства был задержан сокурсник погибшей — 31-летний студент из Туркменистана, — сообщает ГУ Национальной полиции Ивано-Франковской области.

По факту умышленного убийства было открыто уголовное производство. 4 июня 2017 года Ивано-Франковский городской суд выбрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако Апелляционный суд в среду, 24 июля 2019 года, освободил подозреваемого из СИЗО и отправил под домашний арест. Ни полиция, ни прокуратура пока не комментируют это решение.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в 2019 году в Днепре был найден чемодан с телом девушки. Погибшей от рук убийцы оказалась студентка Дарья Билоус. Позже правоохранители установили, что девушка была задушена.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter