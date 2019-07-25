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Задержание экс-начальника полиции Одесской области и его зама: новые подробности дела
Задержанного экс-руководителя Одесского главка Нацполиции Одесской области Дмитрия Головина и его заместителя должны доставить из Одессы в Киев, где им изберут меру пресечения в рамках уголовного производства, связанного с контрабандой сигарет.
По известным «ФАКТАМ» неофициальным данным, речь идет о завладении 7 контейнерами с сигаретами из Ливана, которые правоохранители изъяли в Одесском морском торговом порту. В этих контейнерах на основании постановления суда в декабре 2017 года был произведен обыск следователем департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Украины. В них обнаружили 3,6 миллиона пачек сигарет, которые позже были изъяты и переданы на хранение частной компании. Более того, они были признаны непригодными для реализации в торговых сетях Украины. Такое решение было принято на фоне перебоев с поставками табачных изделий в магазины, что было спровоцировано расследованием против крупнейшего дистрибьютора табачных изделий в Украине — компании «Тедис-Украина» (Tedis Ukraine).
Как отмечают в НАБУ, которое, собственно, вскрыло коррупционную схему, сотрудники Генпрокуратуры в «содружестве» с чиновниками ГФС изъяли указанные пачки сигарет и собирались передать их третьим лицам в Украине. Без проведения таможенных формальностей и уплаты таможенных платежей. Детективы НАБУ полагают, что после получения разрешения следственного судьи на уничтожение товарно-материальных ценностей чиновники прокуратуры, возможно, планировали подписание фиктивных актов об утилизации изъятых сигарет.
Для справки
Дмитрий Головин с 2012-го по 2015 год возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью регионального главка Нацполиции. С лета 2016 года — глава департамента уголовного розыска Нацполиции. В ноябре 2016-го стал начальником Главного управления Нацполиции в Одесской области. Генерал полиции третьего ранга. Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой подчеркивал, что «Головин — опытный специалист, имеющий опыт оперативной работы в регионах нашей страны». 24 апреля 2019 года Дмитрий Головин был уволен с занимаемой должности по собственному желанию.
Напомним, что весной у бывшего начальника полиции Одесской области генерала Головина и его первого заместителя были проведены обыски.
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