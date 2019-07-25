Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес отгуляла свое 50-летие в Майами: яркие фото и видео

В среду, 24 июля, в Майами высадился десант звезд хип-хопа и прочих знаменитостей. Это прилетели приглашенные на празднование 50-летия Дженнифер Лопес. Организацией роскошной вечеринки занимался ее жених, бывший бейсболист Алекс Родригес. На юбилее присутствовали 250 гостей.

Чтобы разместить такое количество, Алекс договорился с известной певицей Глорией Эстефан, которая любезно предоставила свой дом стоимостью 32 миллиона долларов. Особняк расположен на острове, и это обстоятельство было решающим в выборе места. Было очевидно, что посторонние на вечеринку попасть не смогут. Родригеса не смутило, что ближайшим соседом Эстефан является Шон Комбс по прозвищу П. Дидди, у которого с Лопес был когда-то роман.

Виновница торжества прибыла на свой юбилей в новеньком Porsche 911 GT3 2019 года выпуска. Автомобиль ей подарил на день рождения Родригес, и они вместе его опробовали. Дженнифер выбрала для вечеринки смелое платье от Versace стоимостью 15 тысяч долларов — золотистая чешуя, ремни, золотой ридикюль в руке.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес



Звездные гости — Фэт Джо и DJ Khaled



А вот и торт — главный десерт юбилея

И виновница торжества по традиции отрезает первые кусочки

Дочери Алекса Родригеса Элла и Наташа

Фейерверк в честь юбиляра

Островок, на котором находится особняк Глории Эстефан

А вот и сам дом



Возле дома, где проходила вечеринка, установили шатер и разместили огромные золотистые шары

Среди гостей были замечены Ашанти, DJ Khaled, Фэт Джо и другие популярные музыканты. Каждый из них счел своим долгом спеть для Дженнифер. А она лихо отплясывала всю ночь и стала, по общему мнению, настоящей королевой танцпола.

Присутствовали на празднике и дети — сын и дочь Дженнифер Макс и Эмми (близнецам по 11 лет), а также дочери Алекса 14-летняя Наташа и 11-летняя Элла. Ожидается, что в скором времени они станут сводными братом и сестрами. Дети прекрасно ладят между собой и часто проводят время вместе. Бывшая жена Родригеса Синтия Скертис и бывший муж Лопес Марк Энтони не возражают против такой дружбы.

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