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- 13:20 Дженнифер Лопес отгуляла свое 50-летие в Майами: яркие фото и видео
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Дженнифер Лопес отгуляла свое 50-летие в Майами: яркие фото и видео
В среду, 24 июля, в Майами высадился десант звезд хип-хопа и прочих знаменитостей. Это прилетели приглашенные на празднование 50-летия Дженнифер Лопес. Организацией роскошной вечеринки занимался ее жених, бывший бейсболист Алекс Родригес. На юбилее присутствовали 250 гостей.
Чтобы разместить такое количество, Алекс договорился с известной певицей Глорией Эстефан, которая любезно предоставила свой дом стоимостью 32 миллиона долларов. Особняк расположен на острове, и это обстоятельство было решающим в выборе места. Было очевидно, что посторонние на вечеринку попасть не смогут. Родригеса не смутило, что ближайшим соседом Эстефан является Шон Комбс по прозвищу П. Дидди, у которого с Лопес был когда-то роман.
Виновница торжества прибыла на свой юбилей в новеньком Porsche 911 GT3 2019 года выпуска. Автомобиль ей подарил на день рождения Родригес, и они вместе его опробовали. Дженнифер выбрала для вечеринки смелое платье от Versace стоимостью 15 тысяч долларов — золотистая чешуя, ремни, золотой ридикюль в руке.
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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
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Звездные гости — Фэт Джо и DJ Khaled
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А вот и торт — главный десерт юбилея
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И виновница торжества по традиции отрезает первые кусочки
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Дочери Алекса Родригеса Элла и Наташа
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Фейерверк в честь юбиляра
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Островок, на котором находится особняк Глории Эстефан
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А вот и сам дом
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Возле дома, где проходила вечеринка, установили шатер и разместили огромные золотистые шары
Среди гостей были замечены Ашанти, DJ Khaled, Фэт Джо и другие популярные музыканты. Каждый из них счел своим долгом спеть для Дженнифер. А она лихо отплясывала всю ночь и стала, по общему мнению, настоящей королевой танцпола.
Присутствовали на празднике и дети — сын и дочь Дженнифер Макс и Эмми (близнецам по 11 лет), а также дочери Алекса 14-летняя Наташа и 11-летняя Элла. Ожидается, что в скором времени они станут сводными братом и сестрами. Дети прекрасно ладят между собой и часто проводят время вместе. Бывшая жена Родригеса Синтия Скертис и бывший муж Лопес Марк Энтони не возражают против такой дружбы.
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