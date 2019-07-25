В Украине подешевеет электричество: названы сроки

Деньги

После введения с 1 июля рынка электрической энергии существенно выросли цены на электричество. Правда, это подорожание — на 25—30% — коснулось только промышленных предприятий и бизнеса. Возможно, именно поэтому некоторые эксперты озвучили мнение, что новый рынок электроэнергии вводился специально для того, чтобы взвинтить цены.

«Появились новые посредники и выросли тарифы. Рынок якобы вводился для демонополизации, а значит, и снижения тарифов, а вышло наоборот, что было понятно специалистам с самого начала. Государство может и обязано поставить границу роста тарифов. Стенания энергокомпаний и посредников безосновательны. Они перестанут получать сверхприбыли, а будут получать нормальную прибыль», — заявила «ФАКТАМ» профессор Национальной металлургической академии Украины Валентина Лебедева.

Как бы там ни было, но многие специалисты соглашаются, что подорожание электроэнергии для промышленности может со временем отразиться на стоимости товаров и услуг.

«В структуре себестоимости энергоемких производств, таких как металлургия, переработка, химическая промышленность, сегодня энергоресурсы занимают от 25% до 50%, в зависимости от специфики. Прибыльность таких производств не превышает 10%. Соответственно, в случае повышения стоимости энергоресурсов такие предприятия становятся перед выбором: продолжать им работу, сохранять рабочие места, выводить свою продукцию на внешние и внутренние рынки или наращивать убытки», — сообщил «ФАКТАМ» главный исполнительный директор энергетического провайдера ETG.UA Владимир Шведкий.

По его словам, повышение стоимости электроэнергии ударит в первую очередь по производителям, а те предприятия, которые смогут удержаться на плаву после этого, будут увеличивать цены на свою продукцию.

«Средний и малый бизнес, пока не получит платежки за первый месяц, не ощутит на себе подорожание. И, наверное, только в ближайшие два-три месяца увидит повышение и будет пересматривать себестоимость производимой продукции. А вот крупные производства, промышленные предприятия, как я и говорил ранее, уже почувствовали это на себе и оказались перед выбором: либо повышать стоимость до возможной продажной рыночной цены, либо закрывать производство», — отметил эксперт.

Но в категорию промышленных потребителей входят и те предприятия, которые обслуживают непосредственно население, например водоканалы.

По словам председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Общественного совета при Киевской городской государственной администрации Олега Попенко, уже сейчас водоканалы говорят о необходимости повышения стоимости услуг на 15—20% из-за подорожания электроэнергии, да и в супермаркетах произойдет небольшой рост цен на все виды товаров — на 5—10%. Такую точку зрения поддерживают и сами поставщики воды.

«Мы будем ставить вопрос о пересмотре тарифов на воду, так как для нас электроэнергия подорожала в среднем на 20%, скажем, в Киеве — рост 25%, в Хмельницком — 18%. Если НКРЭКУ не скорректирует нам тариф, уже в следующем месяце мы не сможем оплачивать такое дорогое электричество», — заявила представитель Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

Однако, похоже уже в ближайшие дни электроэнергию для промышленности и бизнеса «заставят» подешеветь. Правительство уже рассматривает возможность возложить на государственную компанию «Энергоатом», в состав которой входят все отечественные атомные электростанции, обязательство продавать электричество выработанное на АЭС, по сниженным ценам водоканалам и теплокоммунэнерго. По мнению чиновников, это должно сдержать рост тарифов на горячую и холодную воду.

«На последнем круглом столе, который проводил комитет по вопросам топлива и энергетики, наше предложение было, чтобы теплокоммунэнерго, водоканалы и предприятия водоотвода передать под юрисдикцию „Энергоатома“. Туда, где может быть обеспечена более низкая цена электроэнергии. Таким образом, мы сможем повлиять на тарифы для населения на водоснабжение», — сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Вице-премьер предложил также вынести данное решение на рассмотрение правительства, чтобы предотвратить рост тарифов на холодную и горячую воду, а также водоотвод. Правда, в настоящее время на компанию «Энергоатом» уже возложены специальные обязанности по продаже электроэнергии по фиксированным низким ценам населению. Именно благодаря этим спецобязательствам «Энергоатома» после введения нового рынка электроэнергии тарифы на электричество для населения не выросли.

Но сможет ли «Энергоатом» выдержать еще одну дополнительную нагрузку на свою прибыльность?

«Ситуация с возложением на госкомпанию обязательства продавать 90% выработанной электроэнергии на спецаукционе нарушает право „Энергоатома“ на равенство при осуществлении продажи электроэнергии на всех сегментах рынка и не способствует доступности самой дешевой атомной энергии для всех категорий потребителей», — заявил президент «Энергоатома» Юрий Недашковский.

«Под давлением спекуляций с ценами для промышленности на „Энергоатом“ дополнительно было возложено еще и обязательство продавать на специальных аукционах по демпинговым, по сути, ценам электроэнергию для компенсации технологических потерь операторами системы распределения и оператором системы передачи, а вместе это около 90% от общего объема отпущенной электроэнергии. Значит, на рыночных условиях „Энергоатом“ может продавать только то, что осталось — 10%», — пояснил Юрий Недашковский.

Кстати, недавно председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко заявила, что с 1 августа может уменьшится цена на электроэнергию, но только для небытовых потребителей. По ее словам, существенно снизится стоимость электроэнергии в результате пересмотра тарифа для оператора системы передачи — «Укрэнерго». Этот тариф был официально утвержден комитетом Верховной Рады по топливно-энергетическому комплексу 12 июля.

Стоит напомнить, что недавно Кабинет министров установил предельные значения тарифов на отопление и поставки горячей воды для населения. Однако, по мнению многих экспертов, вмешательство государства в тарифную политику поставщиков коммунальных услуг может иметь негативные последствия.

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