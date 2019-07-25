Энергетический остров Луганщины: в области возможен коллапс

Происшествия

В ближайшее время может остаться без света контролируемая Украиной территория Луганской области. Причина — блокирование поставок угля со стороны РФ на Луганскую ТЭС. Запасов на станции хватит только до 29 июля, после чего станция может остановиться. Об этом сообщил заместитель председателя Луганской военно-гражданской областной администрации Юрий Клименко, пишет «Апостроф».

Он попросил Кабинет министров принять все необходимые меры для того, чтобы избежать коллапса в регионе.

«Ситуация очень плохая. Заблокированы поставки угля со стороны РФ на Луганскую ТЭС. Запасов угля хватит до 29 июля. И такая ситуация сложилась из-за того, что с июля РФ не дает разрешения на вывоз угля на станцию. Мы писали в Кабмин, направляли письма в адрес Леонида Кучмы — как руководителя нашей группы в Минске, чтобы поднять этот вопрос на уровне „Минска“. Буквально вчера мы подготовили еще письма в адрес президента Украины, премьер-министра. Сегодня проводим заседание Комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, и на этой комиссии тоже будем поднимать данный вопрос», — сказал Клименко.

Решение проблемы — переход станции на сжигание газа. Но в этом случае необходимо снизить цену на газ, чтобы она покрывалась текущими ценами на электроэнергию.

«Станцию можно перевести на газ. Но переход на газ примерно в пять раз повысит себестоимость электроэнергии. Есть вариант — нужно снизить цену на газ, чтобы она покрывалась текущими ценами на электроэнергию. Будем обращаться и на этот счет и просить номинации газа, потому что действительно планируем переводить станцию на газ», — отметил Клименко.

В случае, если Кабмин не вмешается, проблемы с обеспечением электроэнергией затронут всю область.

«Для Луганщины это очень важно — тем, что область находится на энергетическом острове. То есть мы не имеем соединения с ЕЭС Украины. Станция работает на условиях острова и несет напряжение 220−260 МВт, и на сегодняшний день Луганская ТЭС является основным источником электроэнергии в регионе. Из ЕЭС Украины есть возможность получить только 80 МВт. Поэтому, в случае блокировки мы вынуждены будем остановить крупные объекты, и даже социальные объекты. Практически — пострадает вся область. Это школы, детские садики, медицинские учреждения. Но самое главное, что около 200 тысяч человек не смогут получать воду», — сказал заместитель губернатора.

ДТЭК подтверждает наличие проблем с поставками угля. Компания уже направила обращения в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Кабинет министров и Министерство энергетики и угольной промышленности. В ДТЭК отмечают, что уже начаты переговоры с НАК «Нафтогаз Украины» о поставках газа.

Ранее госпредприятие «Оператор рынка» опубликовало предельные цены (prices cap) на запускаемых с 1 июля сегментах новой модели оптового рынка э/э — рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке. Средняя предельная цена составит 1640,8 грн за МВт-ч (без НДС). При этом в июле НАК «Нафтогаз Украины» реализовывал потребителям газ за ПСО по цене 4905,67 грн за 1 м³ (без НДС, также не включена плата облгазу и «Укртрансгазу»).

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