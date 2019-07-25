Разыгрывали целый спектакль: в Киеве судья, адвокаты и нотариус “отжимали” чужие квартиры

Происшествия

В Киеве разоблачили аферистов, пытавшихся завладеть недвижимостью в центре столицы. В преступную группу, как рассказали в Госбюро расследований, входили адвокаты, действовавший на тот момент судья Соломенского райсуда Киева и частный нотариус. Аферисты пытались завладеть недвижимостью умерших киевлян, находившуюся в центре столицы. Речь идет о квартирах стоимостью в общей сложности более 5 миллионов 600 тысяч гривен. Для этого разыгрывали целый спектакль перед их наследниками. Более того, последние были уверены, что нотариус и адвокат (которые сейчас являются подозреваемыми в уголовном деле) искренне хотят им помочь. «ФАКТАМ» удалось узнать детали громкого дела.

«Мой клиент всецело доверял адвокату, которого ему посоветовали»

О том, что квартирами их покойных родственников уже завладели мошенники, законные наследники даже не догадывались. Узнавали об этом, только когда приходили к нотариусу с заявлением об открытии наследственного дела. И выясняли, что оно, оказывается, уже открыто, ведет его другой нотариус и фигурируют там совсем другие люди, фамилии которых настоящие родственники умерших владельцев квартир никогда не слышали. Шокированные такими известиями люди не знали, что делать. Приходили к нотариусу, открывшему наследственное дело. Тот деталей не раскрывал, а лишь разводил руками: дескать, не знаю. Но тут же предлагал воспользоваться услугами «грамотного адвоката, который поможет вернуть жилье».

— Трехкомнатная квартира на улице Герцена (Шевченковский район Киева) принадлежала родной тете моего клиента, — рассказал «ФАКТАМ» адвокат одного из потерпевших Константин Татарченко. — Еще при жизни она завещала свою недвижимость племяннику и его сестре. В 2017 году женщина умерла. Мой клиент вернулся из-за границы, чтобы вступить в наследство, и вдруг узнал, что квартира принадлежит совсем другому, незнакомому человеку. Мой клиент, естественно, был в шоке, не знал, что делать. Ему порекомендовали услуги адвоката.

Даже не догадываясь о том, что эта женщина-адвокат работает в одной связке с мошенниками, мужчина согласился на сотрудничество.

— Хотя уже сам договор с этим адвокатом вызывал большие сомнения, — говорит Константин Татарченко. — Там были прописаны кабальные условия. Например, было сказано, что гонорар адвоката составит 50 процентов от стоимости наследственного имущества. А квартира стоит больше миллиона гривен. Я потом спросил у своего клиента, читал ли он, что подписывает. Тот признался, что не вникал в детали.

Дальше больше. Адвокат рассказала мужчине, что его квартирой мошенники завладели по договору купли-продажи. Дескать, каким-то образом аферисты оформили договор от имени его покойной тети, и получилось, что она еще при жизни продала квартиру неизвестным людям. Но адвокат заверила потерпевшего, что квартиру можно отсудить обратно: «Мы признаем договор купли-продажи недействительным, после чего вы унаследуете жилье. Мы этого добьемся».

— Адвокат действительно подала такой иск, — продолжает Константин Татарченко. — В суд она ходила одна. Но клиент всецело доверял ей и был уверен, что она действует в его интересах. На первый взгляд все так и было: иск подала, в суд ходила. Что еще нужно?

Но, якобы помогая своему клиенту отсудить незаконно проданную квартиру, адвокат умолчала о том, что в деле было еще одно липовое завещание. Оно было составлено от имени покойной тети потерпевшего в пользу совсем другого человека. О том, что есть еще одно завещание, мужчина даже не догадывался. И был уверен: как только адвокат признает договор купли-продажи недействительным, он без проблем унаследует квартиру. На самом же деле жилье должен был унаследовать совсем другой человек.

То, что адвокат, которая якобы помогает ему отсудить тетино жилье, организовала схему по завладению квартирой, мужчина узнал уже от сотрудников правоохранительных органов. И теперь вместе с Константином Татарченко добивается признания недействительным не только липового договора купли-продажи, но и поддельного завещания.

В аналогичной ситуации оказались еще двое потерпевших. В каждом из этих случаев появлялась «добрый адвокат», которая готова была помочь отсудить их имущество. Таких «добрых адвокатов» было двое. И оба сидели в одном офисе. Сейчас они являются подозреваемыми в уголовном производстве (женщина-адвокат была задержана, а ее коллега объявлен в розыск).

Как работала эта сложная мошенническая схема и какую роль в ней играл судья Соломенского райсуда столицы, «ФАКТАМ» рассказали первый заместитель директора Госбюро расследований (ГБР) Ольга Варченко и заместитель начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины Александр Дяченко.

Как выяснилось, началась эта история с другого уголовного производства. Тогда вышеупомянутого судью Соломенского райсуда Киева сотрудники НАБУ задержали на взятке. Это было совсем другое дело, и касалось оно другого объекта недвижимости.

— В тот момент детективы НАБУ при содействии прокуроров Генеральной прокуратуры задержали судью Соломенского райсуда при получении взятки в размере более 20 тысяч долларов, — рассказала «ФАКТАМ» Ольга Варченко. — Судья брал деньги с физического лица за то, чтобы снять арест с одного объекта недвижимости — речь идет о кафе в Киеве. Это было в январе 2017 года. Тогда же было установлено, что этот судья с 2014 года фактически не осуществлял правосудие. То есть он занимал должность судьи, получал зарплату, но на самом деле в течение нескольких лет не рассматривал никаких дел. При этом находил клиентов, которым, пользуясь своим удостоверением и знакомствами, обещал содействие в решении определенных вопросов.

— Несмотря на очевидные доказательства его вины, судья всячески препятствовал завершению досудебного расследования, — говорит Александр Дяченко. — И он, и его адвокат долго не знакомились с материалами дела, затягивая процесс. Тем временем в ходе следственных действий нам удалось узнать много нового о деятельности этого судьи. С 2014 года он, пользуясь своими связями, занимался решением вопросов разных людей. У него нашли документы, которые подтверждали его причастность к переоформлению имущества граждан. Таким образом нам удалось разоблачить целую группировку, пытавшуюся завладеть квартирами умерших киевлян. Упомянутый судья им в этом помогал. Он оказывал мошенникам содействие в подделке завещаний, которые составлялись от имени умерших владельцев квартир.

По словам Александра Дяченко, речь идет о четырех квартирах. Две из них — в Голосеевском районе Киева, еще две — в Оболонском и Шевченковском.

— Как правило, они выбирали квартиры, принадлежавшие одиноким или неблагополучным людям, — продолжает Александр Дяченко. — Но, что еще интересно, до них с этими квартирами «поработали» другие, пока не установленные следствием мошенники. Последние обставили все так, будто покойные владельцы квартир еще при жизни продали свое жилье незнакомым людям. С помощью поддельных договоров купли-продажи аферисты перерегистрировали квартиры на новых подставных собственников. Мошенники, которые это сделали, пока не установлены. Так или иначе, с их помощью квартиры были проданы.

После этого в дело вступали люди, которым сейчас предъявлено подозрение в уголовном производстве. Они (среди них было два адвоката) с подачи нотариуса втерлись в доверие к родственникам умерших киевлян, законным наследникам квартир. Пообещали помочь им вернуть квартиры, которыми завладели неизвестные аферисты. Люди им поверили. Решили, что действительно имеют дело с адвокатами, которые хотят помочь. А на самом деле эти адвокаты с помощью вышеупомянутого судьи Соломенского райсуда и нотариуса сделали от имени умерших владельцев квартир поддельные завещания — уже в пользу своих людей. То есть законные наследники оказались обмануты дважды. Сначала — неизвестными мошенниками, которые перепродали их квартиры, а потом — адвокатами, которые вроде бы помогали им эти квартиры вернуть.

«В квартирах уже проживали люди, на которых были оформлены липовые договоры»

— Потерпевшие даже не догадывались, что адвокаты действуют в своих интересах?

— Нет. Потому что формально адвокаты делали то, что должны были, — объясняет Александр Дяченко. — От имени потерпевших они подавали иски в суд о признании липовых договоров купли-продажи недействительными. Человек видел, что суды идут, адвокат работает. Но даже не догадывался о существовании поддельного завещания на имя совсем другого человека.

Люди были шокированы, узнав от сотрудников правоохранительных органов правду. Один из потерпевших после этого напрямую спросил у адвоката: «Правда, что в наследственном деле есть еще одно завещание?» Адвокат попыталась его заверить, что такого не может быть. Причем адвокаты разыгрывали целые спектакли. В то время как женщина-адвокат ходила в суд от имени настоящего наследника (в одном случае она уже даже выиграла суд), ее коллега подавал еще один иск — от имени подставного лица, на которого с помощью судьи оформили поддельное завещание. Такие судебные процессы шли по каждой из четырех квартир. А в квартирах, кстати, в это время уже проживали люди, на которых были оформлены липовые завещания. Потерпевшие даже не могли туда попасть, потому что аферисты сменили замки.

После задержания судья Соломенского райсуда переоформил свой «Лексус» на другого человека. Он смог это сделать после того, как суд отпустил его из-под стражи. А нотариус, которая вместе с ним занималась поддельными завещаниями, точно так же переоформила свой дом под Киевом. На имущество всех подозреваемых наложен арест. А вот с мерой пресечения не все так просто. Судье Соломенского райсуда меру пресечения суд почему-то вообще не избрал. Хотя это уже второе уголовное производство, в котором он фигурирует в качестве подозреваемого. Этот вопрос будет рассматривать Киевский апелляционный суд.

— Если бы членам группировки удалось довести дело до конца, они могли получить более 5 миллионов 600 тысяч гривен выгоды, — говорит Ольга Варченко. — Однако следователи ГБР и прокуроры ГПУ оперативно сработали и разоблачили аферу. Подозреваемые не успели реализовать свой замысел до конца, то есть оформить и перепродать квартиры. Теперь у потерпевших — настоящих наследников — есть все шансы вернуть жилье в гражданском порядке. Это стало возможным благодаря скрупулезной работе следствия. Ведь началось все с задержания судьи совсем по другому делу. Факты, указывающие на его участие в масштабной афере с недвижимостью, вскрылись в ходе обысков и проверки изъятой у судьи техники. Много информации он, ничего не опасаясь, хранил прямо в своем телефоне.

Мы уже доказали причастность подозреваемых к трем эпизодам (речь идет о четырех квартирах, но две из них принадлежали одному человеку). Задержанным сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса «Мошенничество», «Подделка документов, печатей, штампов и бланков».

Сейчас все материалы следствия передали для ознакомления стороне защиты. Но не исключено, что подозреваемые будут тянуть время. Потому что пока только один из них начал знакомиться с делом. Все остальные еще даже не приступили. Очевидно, что это затягивание процесса. Тем временем следствию предстоит проанализировать ряд документов, которым тоже будет дана оценка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о других резонансных квартирных аферах. За три года банда «черных риелторов» отобрала у киевлян двадцать квартир.

В Киеве пенсионер остался на улице, поверив мошенникам. И хотя экспертиза доказала причастность киевского юриста к афере, уголовное производство в отношении него закрыли.

Примечательно, жертвами аферистов становятся не только беззащитные пенсионеры. Мошенники отобрали квартиру в центре Киева даже у известного нардепа.



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