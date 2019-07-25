Дело на 50 миллионов: НАБУ объявило подозрение бывшему начальнику полиции Одесской области

Происшествия

В четверг, 25 июля, НАБУ объявило подозрение в совершении преступления экс-начальнику главка Нацполиции в Одесской области генералу Дмитрию Головину и еще трем лицам, личности которых правоохранители пока не озвучивают. Их подозревают в присвоении сигарет на 50 миллионов гривен. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель директора одесского теруправления НАБУ Алексей Нижниченко.

«Их подозревают в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 УКУ „Присвоение, растрата или завладение имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением“. Предварительно, речь о присвоении семи контейнеров с сигаретами, которые прибыли в Одесский порт», — сообщил Нижниченко

Меру пресечения всем лицам, которым сообщили о подозрении, будет избирать суд.

«Следствие установило, что руководящие субъекты хозяйственной деятельности в сговоре с экс-руководителями Нацполиции Одесской области в ​2017 году незаконно завладели крупной партией контрафактной табачной продукции. Она имела статус вещественных доказательств в уголовном производстве, которое расследовалось в то время ГУ Нацполиции в Одесской области. После этого сигареты выпустили в незаконный оборот. Речь идет о партии табачных изделий стоимостью около 50 млн гривен», — сказал представитель НАБУ.

Он отметил, что его бюро начало расследовать эти факты во второй половине 2018 года.

Напомним, что весной у бывшего начальника полиции Одесской области генерала Головина и его первого заместителя были проведены обыски.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter