Чем запомнилась Верховная Рада VIII созыва (фото, видео)

Политика

«Украина не может себе позволить, чтобы украинцы потеряли надежду…» Об этом во время своего выступления в Верховной Раде VIII созыва заявил вице-президент США Джо Байден четыре года назад. За прошедшее с тех пор время парламент принял законы, которые дали согражданам право ездить в Европу без виз, приостановил договор о дружбе с Россией, признал ее агрессором, запустил процесс декоммунизации и многие другие судьбоносные реформы.

На внеочередных выборах в парламент, которые состоялись спустя полгода после досрочных же выборов президента в 2014 году, впервые в истории независимой Украины Верховная Рада была избрана не в полном составе. Из-за аннексии Россией Крыма и развязанной ею войны на Донбассе выборы не прошли в 27 одномандатных округах. Из-за этого в депутатском корпусе завершающего свою работу парламента VIII созыва было только 423 законодателя вместо необходимых по Конституции 450.

В свой актив нынешний созыв Верховной Рады, который по понятным причинам порой называют военным, запишет внесение изменений в Конституцию, касающихся курса на евроинтеграцию и членство в НАТО, признание России агрессором, Крым и Донбасс — временно оккупированными территориями, а также прекращение действия Большого договора о дружбе с Российской Федерацией. Но прежде всего — принятие пакета законов по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. Благодаря этому украинцы получили право ездить в Европу без виз, и с 2017 года этой возможностью воспользовались около трех миллионов наших сограждан. Также депутаты узаконили декоммунизацию, увеличили квоты для украинской песни и кино и наконец урегулировали использование государственного украинского языка в публичном пространстве.

Не менее важными новшествами, которые узаконил нынешний парламент, является также принятие закона о государственном финансировании партий, открытие государственных реестров, запуск механизма публичных закупок и внедрение электронного декларирования доходов. Помимо этого депутаты предприняли попытку провести децентрализацию, благодаря которой около 70 процентов доходов остается в распоряжении местных органов самоуправления, а также запустить медицинскую и образовательную реформы.

Еще Верховная Рада создала несколько новых госструктур по борьбе с коррупцией, в частности Национальное антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Государственное бюро расследований и Антикоррупционный суд.

При этом именно в Верховной Раде нынешнего созыва оказалось больше всего парламентариев, которых органы хотели привлечь к ответственности. Так, по представлению Генпрокуратуры народные депутаты VIII созыва лишили депутатской неприкосновенности 11 коллег, к которым были вопросы у ГПУ и НАБУ. В частности, это Игорь Мосийчук, Сергей Мельниченко, Евгений Бакулин, Михаил Добкин, Борислав Розенблат, Максим Поляков, Олесь Довгий, Александр Онищенко, Надежда Савченко, Сергей Клюев и Вадим Новинский. А депутата от Радикальной партии Андрея Артеменко лишили не только депутатского мандата, но и гражданства, так как он был признан подозреваемым по делу о госизмене.

Добровольно сложили мандаты бывшие представители фракции «Народный фронт» Николай Мартыненко и Радикальной партии Злата Огневич.

Интересен еще и такой эпизод из жизни Верховной Рады VIII созыва: у 21 парламентария за этот период родились детки. В частности, Нестор Шуфрич стал отцом в пятый раз. Такой же статус получил и Юрий Бублик, отец троих девочек, которому супруга в 2016 году родила двух мальчиков. Мамой двойни стала парламентарий Юлия Левочкина, а Наталия Королевская родила сына, который стал четвертым ребенком в семье.

До завершения своих полномочий народные депутаты VIII созыва не дотянули три месяца, поскольку новоизбранный президент Зеленский, приступив к выполнению своих обязанностей, первым делом распустил законодательный орган, не дожидаясь планового его переизбрания, которое должно было состояться 27 октября.

*Фото Алексея ТАМРАЗОВА

31 августа 2015 года под стенами Верховной Рады на площади Конституции произошли столкновения сотрудников Нацгвардии и протестующих против принятия парламентом проекта изменений Основного закона в части децентрализации власти и введения специфического порядка осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Депутаты покидали здание парламента через подземный тоннель. В ходе противостояния протестующие использовали палки, камни, дымовые шашки и боевую гранату. Ранения получил 131 сотрудник Нацгвардии, от травм скончались четыре бойца-срочника Игорь Дебрин, Александр Костин, Дмитрий Сластников и Богдан Дацюк. Погибшие были посмертно награждены орденами «За мужество» III степени.

Спустя две недели после трагедии под стенами Верховной Рады, когда в ходе беспорядков погибли четыре нацгвардейца, в сессионном зале 17 сентября 2015 года произошло беспрецедентное событие: непосредственно в здании Верховной Рады был задержан народный депутат. Выступая с трибуны парламента, генеральный прокурор Виктор Шокин продемонстрировал кадры оперативной видеосъемки, на которой человек, похожий на нардепа Игоря Мосийчука, рассказывал о получении им взятки за свою законодательную деятельность. Шокированные увиденным парламентарии тут же дали согласие на снятие неприкосновенности, привлечение к ответственности и арест коллеги, что и было осуществлено. Однако позже Мосийчук в суде опротестовал данное решение Верховной Рады на основании того, что была нарушена процедура рассмотрения представления Генпрокуратуры, и вышел из СИЗО.

Фото со страницы Ирины СУСЛОВОЙ в Facebook

11 декабря 2015 года произошла стычка между парламентариями, которая началась после того, как народный депутат Олег Барна с букетом цветов подошел к трибуне, где выступал с отчетом правительства премьер Арсений Яценюк. Депутат внезапно приподнял премьера и пытался оттащить его от трибуны. К Барне бросились несколько десятков человек. Началась потасовка, которую пытались утихомирить тогдашние спикер Владимир Гройсман и его заместитель Андрей Парубий. Объясняя мотивы своего дикого поступка, Барна сказал, что он не европейский, но «если Яценюк по-хорошему не уйдет, его вынесут люди». Премьер-министр Яценюк ушел в отставку через четыре месяца после распада коалиции «Европейская Украина».

*Фото Николая ЛАЗАРЕНКО

8 декабря 2015 года, чрезвычайно трудного для Украины, в Верховной Раде выступил вице-президент США Джозеф Байден. В своей речи он заявил, что США всегда будут считать Крым и Донбасс частью Украины, и призвал власть к проведению реформ, необходимых для строительства демократической страны. Почему столь важно, чтобы у Украины все получилось, он объяснил так: «Потому что все агрессоры в мире будут видеть, что оружием и агрессией нельзя погасить стремление людей к свободе». Также Байден заявил: «У Украины есть еще одна борьба, историческая, — против коррупции. Вы не найдете ни одной демократии в мире, где раковая опухоль коррупции так процветает. Украина не может себе позволить, чтобы украинцы потеряли надежду…»

Кроме Байдена, перед украинскими парламентариями выступали также президент Израиля Реувен Ривлин (27 сентября 2016 года) и один из самых последовательных союзников Украины в ЕС, глава Евросовета и бывший польский премьер Дональд Туск (19 февраля 2019 года).

14 июля 2016 года по сессионному залу летал дрон. Это было ноу-хау представителя «Батьківщини» Игоря Луценко, решившего, что иного способа бороться с кнопкодавством нет. Аппарат завис под потолком и снимал все, что делается внизу, к великому неудовольствию некоторых парламентариев. После обструкции коллег Луценко пообещал, что беспилотник будет передан военным, которые стоят под Авдеевкой.

*Фото УНИАН

Увы, как и в предыдущих созывах парламента, где рукоприкладство было обыденным явлением, Рада VIII созыва не стала исключением. Потасовки случались в разных вариациях: и один на один, и массовые, и в одно касание оппонента, и с серьезными увечьями, полученными в результате нокдаунов и нокаутов. Драчуном-рекордсменом, безусловно, является Владимир Парасюк. Он распускал руки и в зале Рады, и на телеэфирах, и в судах, и в гостиницах. Нападал, как правило, первым и дрался, как говорится, с душой.

Главный радикал страны Олег Ляшко тоже известный задира. Впрочем, однажды ему пришлось обороняться (на фото). 14 ноября 2016 года на заседании согласительного совета Ляшко обвинил лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко: «Бойко с Левочкиным ездят по московским обкомам, инструкции получают в Кремле». У Бойко сдали нервы, и он прошелся кулаком по лицу Ляшко. Позже спикер Андрей Парубий назвал этот публичный поединок частью российского плана под названием «Шатун» по дестабилизации ситуации в Украине.

22 июня 2017 года глава Кабмина Владимир Гройсман пришел в парламент, чтобы просить принять поправки в бюджет. Во время его выступления нардеп Надежда Савченко встала с кресла и показала неприличный жест в его сторону. Позже она заявила, что у нее «нет необдуманных поступков» и что рука с вытянутым средним пальцем — это ее реакция на то, что «Гройсман в очередной раз продемонстрировал неуважение к парламенту» и стал, как она заявила, продавливать свои просьбы. 22 марта 2018 года Савченко лишили депутатской неприкосновенности и арестовали. Ей инкриминировали сразу несколько преступлений, в том числе подготовку теракта и расстрела Верховной Рады. Савченко грозило 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Однако в ночь на 16 апреля этого года Броварской райсуд отпустил из-под стражи и Савченко, и Рубана, который проходит по этому же делу о теракте, в связи с истечением срока ареста. Рубан тут же покинул Украину, а Савченко вернулась в парламент.

*Фото МВД

17 октября 2017 года впервые в истории под Верховной Радой был установлен палаточный лагерь. Его организовали участники акции протеста, добиваясь «большой политической реформы»: принятия нового закона о выборах по пропорциональной системе с открытыми списками кандидатов, отмены неприкосновенности нардепов, а также формирования антикоррупционных судов. Акция продлилась почти пять месяцев, после чего 3 марта 2018 года была разогнана правоохранителями. Кстати, два из трех требований протестующих позже были приняты народными депутатами.

Другие массовые акции с «экономическим» оттенком в 2018 и 2019 году проводили «евробляхеры», добивавшиеся принятия благоприятного для них закона о легитимизации автомобилей зарубежной регистрации, ввезенных в режиме транзита, а позже протестуя против положений уже принятого закона. Эти акции проводились неоднократно, всякий раз парализуя движение в центре Киева.

*Фото @UkrBereza

К числу немногих вопросов, в которых парламентарии проявляли солидарность и единство, относились требования освободить всех узников Кремля. Депутаты не раз организовывали флешмобы, надевали футболки и вывешивали плакаты с надписями Free Savchenko, Free Sushchenko, Free Sentsov и т. д. А 18 сентября 2018 года Верховная Рада выдвинула Олега Сенцова, который «в течение всего периода незаконного содержания под стражей, рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного ненасильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека», на Нобелевскую премию мира.

*Фото prezident.gov.ua

20 мая 2019 года на торжественном заседании парламента Владимир Зеленский принес присягу президента Украины на верность украинскому народу и сообщил о том, что досрочно распускает Верховную Раду VIII созыва. Спикер Андрей Парубий завершил церемонию словами: «Было весело…»

11 июля 2019 года «дембельским аккордом» Верховной Рады стало принятие нового Избирательного кодекса, который наряду с Законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» можно отнести к судьбоносным событиям.

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