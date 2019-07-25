Украина

Из ГБР идет постоянная утечка информации, в том числе в интересах России, — Порошенко

Постоянная утечка информации из Государственного бюро расследований, ранее подтвержденная руководством ГБР, — это чрезвычайно тревожный процесс, который требует детального расследования правоохранительными органами. Не исключено, что канал «слива» служебных документов действует не только в интересах соратника режима Януковича Андрея Портнова, который регулярно публикует служебные документы ГБР в своем Telegram-канале, но и в интересах российской власти. Об этом пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил в комментарии журналистам после того, как прибыл в Государственное бюро расследований.

«Мы обеспокоены тем, что происходит постоянная утечка каждого материала, который получает ГБР, в адрес господина Портнова и не только. Не исключаем, что подобные материалы выходят за пределы Украины — в сторону Российской Федерации», — отметил Петр Порошенко.

Он также сообщил, что из-за многочисленных ложных сообщений о преступлении, которые без устали выдает Портнов, правоохранительные органы должны открывать в отношении Портнова уголовные производства, ведь ложные заявления о преступлении предусматривают именно уголовную ответственность в соответствии с УК Украины.

«Будем заявлять и в ГБР. И если ГБР, относясь предвзято, не будет возбуждать дело против Портнова за заведомо ложные сообщения о преступлении, то мы будем искать правду по защите страны. Речь не идет о защите Порошенко, речь идет о защите Украины в суде», — отметил Петр Порошенко.

«В ходе сегодняшнего общения мы еще раз получили заверения в том, что ни одного уголовного производства, где бы фигурировал Порошенко, не существует», — подчеркнул лидер «Европейской Солидарности».

Он также сообщил, что предоставил письменные и устные объяснения по абсолютно прозрачной сделке купли-продажи завода «Кузница на Рыбальском», которая осуществлялась без его участия.

Петр Порошенко также обратил внимание представителей СМИ на то, что безосновательные следственные действия в отношении телеканала «Прямой» являются давлением на журналистов. При этом нет никаких следственных действий, касающихся пророссийских каналов, которые сконцентрированы под контролем одного из лидеров «Оппоплатформы» и ведут откровенную антиукраинскую пропаганду.

«Они пытаются продолжать осуществлять следственные действия против канала „Прямой“. В то же время по пророссийским каналам у них нет информации. И дальнейшие действия они осуществлять пока не собираются. Я считаю, когда начинают давить на „Прямой“ и не делать никаких шагов касательно прозрачности приобретения пророссийских каналов, — это давление на свободу слова в Украине», — отметил Петр Порошенко.

Напомним, 25 июля Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). fakty.ua/312 725 Хотя буквально перед его появлением председатель ГБР Роман Труба и пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова сообщили, что Порошенко не явится на допрос.

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