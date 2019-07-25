- 20:26 Трамп и Зеленский впервые пообщались по телефону: о чем говорили
- 20:04 Под Винницей микроавтобус не разминулся с грузовиком: двое погибших
- 19:59 Календарь матчей чемпионата и Кубка Украины по футболу, еврокубков и поединков сборной
- 19:56 Петр Порошенко встретился с делегацией США во главе с Куртом Волкером
- 19:40 Россия заняла первое место среди стран, куда украинцы переводят свои деньги
- 19:35 Из ГБР идет постоянная утечка информации, в том числе в интересах России, — Порошенко
- 19:03 Катрин Денев: «Моей маме 107 лет, она всегда обыгрывает меня в бридж, отлично выглядит и имеет ухажеров»
- 18:55 Семье погибшей на Донбассе Яны Червоной вручили посмертную награду героини
- 18:49 Загадочная гибель 11-летнего ребенка, исчезнувшего из поезда: новые подробности
- 18:19 Боевики на Добассе стали чаще подрываться на своих же минах, — разведка
- 17:25 «Динамо» – «Шахтер»: где смотреть онлайн битву за Суперкубок Украины
- 17:18 Неизвестные напали на Порошенко после допроса в ГБР: видео с места ЧП
Из ГБР идет постоянная утечка информации, в том числе в интересах России, — Порошенко
Постоянная утечка информации из Государственного бюро расследований, ранее подтвержденная руководством ГБР, — это чрезвычайно тревожный процесс, который требует детального расследования правоохранительными органами. Не исключено, что канал «слива» служебных документов действует не только в интересах соратника режима Януковича Андрея Портнова, который регулярно публикует служебные документы ГБР в своем Telegram-канале, но и в интересах российской власти. Об этом пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил в комментарии журналистам после того, как прибыл в Государственное бюро расследований.
«Мы обеспокоены тем, что происходит постоянная утечка каждого материала, который получает ГБР, в адрес господина Портнова и не только. Не исключаем, что подобные материалы выходят за пределы Украины — в сторону Российской Федерации», — отметил Петр Порошенко.
Он также сообщил, что из-за многочисленных ложных сообщений о преступлении, которые без устали выдает Портнов, правоохранительные органы должны открывать в отношении Портнова уголовные производства, ведь ложные заявления о преступлении предусматривают именно уголовную ответственность в соответствии с УК Украины.
«Будем заявлять и в ГБР. И если ГБР, относясь предвзято, не будет возбуждать дело против Портнова за заведомо ложные сообщения о преступлении, то мы будем искать правду по защите страны. Речь не идет о защите Порошенко, речь идет о защите Украины в суде», — отметил Петр Порошенко.
«В ходе сегодняшнего общения мы еще раз получили заверения в том, что ни одного уголовного производства, где бы фигурировал Порошенко, не существует», — подчеркнул лидер «Европейской Солидарности».
Он также сообщил, что предоставил письменные и устные объяснения по абсолютно прозрачной сделке купли-продажи завода «Кузница на Рыбальском», которая осуществлялась без его участия.
Петр Порошенко также обратил внимание представителей СМИ на то, что безосновательные следственные действия в отношении телеканала «Прямой» являются давлением на журналистов. При этом нет никаких следственных действий, касающихся пророссийских каналов, которые сконцентрированы под контролем одного из лидеров «Оппоплатформы» и ведут откровенную антиукраинскую пропаганду.
«Они пытаются продолжать осуществлять следственные действия против канала „Прямой“. В то же время по пророссийским каналам у них нет информации. И дальнейшие действия они осуществлять пока не собираются. Я считаю, когда начинают давить на „Прямой“ и не делать никаких шагов касательно прозрачности приобретения пророссийских каналов, — это давление на свободу слова в Украине», — отметил Петр Порошенко.
Напомним, 25 июля Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). fakty.ua/312 725 Хотя буквально перед его появлением председатель ГБР Роман Труба и пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова сообщили, что Порошенко не явится на допрос.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!