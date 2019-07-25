Популисты в Испании сорвали назначение нового премьер-министра

Мир

В четверг, 25 июля, парламент Испании большинством голосов отверг кандидатуру лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса, выдвинутого на пост премьер-министра. Его партия на парламентских выборах 28 апреля набрала большинство голосов. По этой причине глава государства король Филипп VI выдвинул Санчеса в качестве кандидата на пост главы нового правительства.

Однако ИСРП не удалось договориться о создании коалиции с партией «Подемос» («Мы можем»). Она является популистской и выступает за пересмотр отношений Испании с Евросоюзом. В частности «Подемос» призывает открыть границы для мигрантов из Африки, не выплачивать испанские долги европейским кредиторам, не соблюдать нормы ЕС относительно дефицита бюджета.

Переговоры с популистами Санчес вел до последней минуты. Однако они выдвинули невыполнимые с его точки зрения требования. «Подемос» хотела получить в новом правительстве контроль над ключевыми министерствами. Например, они хотели поставить своих людей во главе Министерства финансов и Министерства труда. Эти ведомства контролируют бюджетные расходы.

Популисты также выдвинули следующие условия: резкое увеличение государственных расходов, в том числе введение пособий всем неработающим, включая тех, кто не желает трудиться, а также значительное повышение минимальной зарплаты и пособий по увольнению, стипендий, пенсий и так далее. Санчес не смог их принять, поскольку Испания переживает затяжной финансово-экономический кризис, и подобное резкое увеличение бюджетных расходов явно бы вызвало резкое недовольство в Брюсселе.

В соответствии с законом, следующая попытка сформировать правительство может быть предпринята не раньше сентября. Если она тоже провалится, Филиппу VIне останется другого выбора, как назначить на ноябрь внеочередные парламентские выборы.

Напомним, Педро Санчес возглавил правительство в июне 2018 года. Ему это удалось после того, как парламент вынес вотум недоверия премьер-министру Мариано Рахою. Членов его кабинета обвинили в коррупции. Социалисты на тот момент находились в оппозиции и были одним из инициаторов голосования по Рахою. Король Испании тогда внес кандидатуру Санчеса, и парламент большинством голосов поддержал лидера социалистов. Кстати, принимая присягу, он вызвал недовольство многих испанцев, потому что дал клятву не на Библии, а на конституции, так как является атеистом.

Новое правительство было сформировано на основе коалиции ИСРП и «Подемос». Уже в феврале 2019 года отношения между партнерами ухудшились настолько, что Санчес объявил о развале коалиции, и кабинет подал в отставку. Апрельские выборы не изменили расклад политических сил в стране и снова вынудили две партии сесть за стол переговоров. Как видим, популисты их сорвали.

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