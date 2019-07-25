В центре Лондона бандиты с ножами напали на звезд футбольного клуба "Арсенал" (фото)

Спорт

В четверг, 25 июля, в Лондоне вооруженные бандиты напали на двух известных футболистов Месута Езила и Сеада Колашинаца. Немец и босниец выступают за один клуб — лондонский «Арсенал». Они ехали в машине Езила — черном Mercedes G-Class SUV.

Как сообщает газета The Daily Mail, их неожиданно начали преследовать неизвестные на мопедах. Несмотря на 38-градусную жару, эти люди были одеты в черные закрытые комбинезоны. На головах у них были шлемы. Вооружены бандиты были большими ножами.

Они явно хотели заставить преследуемых бросить автомобиль. Все это происходило средь бела дня. Прохожие в ужасе разбегались в стороны. Лондонцы давно уже боятся уличных бандитов. В британской столице с начала 2019 года были убиты более 60 человек. Все они стали жертвами уличных банд. Преступления совершаются чаще всего с целью ограбления.

Проезжая мимо турецкого ресторана Likya, Езил затормозил. Он первым выскочил из машины и бросился внутрь заведения. Было видно, что Месут серьезно напуган.

Месут Езил дает показания полицейским

Колашинац (перед переходом летом 2017-го в «Арсенал» босниец выступал за немецкий «Шальке-04», где был одноклубником украинца Евгения Коноплянки) выскочил вторым. В этот момент преследовавшие футболистов бандиты подъехали к автомобилю, который стоял посреди дороги с открытыми дверями. Безоружный Сеад кинулся к ним, чтобы помешать угнать Mercedes друга. Машина дорогая — стоит около 140 тысяч долларов.

Сеад Колашинац пытается отогнать преступников от машины

Трудно сказать, чем бы все это закончилось, но тут из ресторана на улицу выбежали работники заведения. Они стали громко кричать, стремясь отогнать вооруженных бандитов. В этот момент раздался вой полицейских сирен. Преступники ретировались.

Езил и Колашинац дали показания полицейским, после чего уехали. Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месут Езил в июне женился на 25-летней модели Амине Гюльше. Свадьба состоялась в Стамбуле, так как и у жениха, и у невесты турецкие корни.

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