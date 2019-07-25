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В центре Лондона бандиты с ножами напали на звезд футбольного клуба "Арсенал" (фото)
В четверг, 25 июля, в Лондоне вооруженные бандиты напали на двух известных футболистов Месута Езила и Сеада Колашинаца. Немец и босниец выступают за один клуб — лондонский «Арсенал». Они ехали в машине Езила — черном Mercedes G-Class SUV.
Как сообщает газета The Daily Mail, их неожиданно начали преследовать неизвестные на мопедах. Несмотря на 38-градусную жару, эти люди были одеты в черные закрытые комбинезоны. На головах у них были шлемы. Вооружены бандиты были большими ножами.
Они явно хотели заставить преследуемых бросить автомобиль. Все это происходило средь бела дня. Прохожие в ужасе разбегались в стороны. Лондонцы давно уже боятся уличных бандитов. В британской столице с начала 2019 года были убиты более 60 человек. Все они стали жертвами уличных банд. Преступления совершаются чаще всего с целью ограбления.
Проезжая мимо турецкого ресторана Likya, Езил затормозил. Он первым выскочил из машины и бросился внутрь заведения. Было видно, что Месут серьезно напуган.
Колашинац (перед переходом летом 2017-го в «Арсенал» босниец выступал за немецкий «Шальке-04», где был одноклубником украинца Евгения Коноплянки) выскочил вторым. В этот момент преследовавшие футболистов бандиты подъехали к автомобилю, который стоял посреди дороги с открытыми дверями. Безоружный Сеад кинулся к ним, чтобы помешать угнать Mercedes друга. Машина дорогая — стоит около 140 тысяч долларов.
Трудно сказать, чем бы все это закончилось, но тут из ресторана на улицу выбежали работники заведения. Они стали громко кричать, стремясь отогнать вооруженных бандитов. В этот момент раздался вой полицейских сирен. Преступники ретировались.
Езил и Колашинац дали показания полицейским, после чего уехали. Начато расследование.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месут Езил в июне женился на 25-летней модели Амине Гюльше. Свадьба состоялась в Стамбуле, так как и у жениха, и у невесты турецкие корни.
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