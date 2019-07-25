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Мир

Оползень разрушил автомобильный мост в центре Сочи (видео)

23:06 25 июля 2019 28
Мост
Инф. «ФАКТОВ»

В России в центре Сочи из-за сильных дождей 25 июля на мосту обрушился участок федеральной трассы Джубга — Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Так, была разрушена правая полоса движения протяженностью более 10 метров из-за мощного оползня, который перекрыл русло протекающей рядом реки. Это привело к изменению направления потока, подмыву основания подпорной стены насыпи автодороги и ее последующей деформации.

Вследствие этого проезд по трассе был частично перекрыт. В результате аварии никто не пострадал. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД.

Как писали «ФАКТЫ», в конце прошлого года в Сочи обрушился автомобильный мост через реку Чахцуцыр. Обрушение произошло в результате повышения уровня воды в реке.

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