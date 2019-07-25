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Во Франции по решению суда закрыт знаменитый парижский дом моды
В четверг, 25 июля, во Франции суд принял решение о ликвидации знаменитого парижского дома моды Sonia Rykiel. Он обанкротился, а покупателей не нашлось. Основателем дома является дочь еврейских иммигрантов из России и Румынии Соня Рикель. Она открыла его в 1968 году.
Соню по праву называли королевой трикотажа. Именно она придумала свитеры poor boy и кофты с грубыми швами наружу, которые стали криком моды в конце 60-х. Ее вещи обожали кинозвезды, в частности икона стиля Одри Хепберн. Рикель всегда ориентировалась на молодежь и преуспела в этом.
Однако в 2012 году она уже была не в состоянии управлять домом самостоятельно. Передала все дела своей дочери Натали, которая быстро продала 80 процентов акций китайской компании Fung Brands.
Соня Рикель скончалась в 2016 году. После этого китайцы выкупили у Натали оставшиеся акции. Они также вложили в дело 200 миллионов евро и наняли в качестве главного дизайнера Жюли де Либран. Контракт с ней был подписан до 2020 года.
Однако 2018 год дом завершил с большими убытками — 30 миллионов евро. Де Либран была с треском уволена. Попытки продать дом не увенчались успехом. И вот теперь суд объявил Sonia Rykiel банкротом.
В компании работали на данный момент 133 человека. Все они будут уволены. Также закроют шесть бутиков во Франции.
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