Летняя жара: Летиция Каста снялась в откровенной фотосессии для популярного журнала

Шоу-бизнес

Известная французская модель Летиция Каста стала героиней нового выпуска французского Elle. Несколькими провокационными снимками она поделилась в своем Instagram.

На одной обложке она выходит из воды в полупрозрачном черном платье, а на другой сидит обнаженная на скале.

Сообщается, что 41-летняя Каста снималась под руководством фотографа Блэр Гетца Мезибова, который работал с таким знаменитостями, как Хелена Кристенсен, Элизабет Олсен, Эдриан Броуди и др.

По информации издания, в полном выпуске Летиция расскажет о своих детях — 17-летней Сатин, 12-летнем Орландо и 9-летней Афине, о семейной жизни с 36-летним Луи Гаррелем и о принятии своего возраста.

Сейчас она уделяет больше времени семейным заботам, хотя успела построить успешную карьеру не только в модельном бизнесе, но и в кино. За ее плечами почти 30 кино- и телепроектов, а также опыт в режиссуре короткого метра и продюсировании.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году Летиция Каста снялась в фильме «Честный человек». Снял фильм известный актер Луи Гаррель («Замок в Италии»). Он же исполнил главную мужскую роль. А его партнершами стали французская как раз Летиция Каста («Улица наслаждений») и дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп («Планетарий»). Мировая премьера фильма состоялась в начале года на Международном кинофестивале в Торонто. Там он получил восторженные отзывы.

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