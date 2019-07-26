Вторая волна убийственной жары в Европе оказалась еще невыносимее (фото)

Мир

В конце июля в Европу вернулась аномальная жара. Температура воздуха днем в целом ряде стран достигает 40 °C. В Париже, Бонне и некоторых других городах ртутные столбики термометров поднимаются еще выше. Синоптики предупреждают, что температурные рекорды, установленные всего месяц назад — в июне 2019 года — будут побиты. Такого Европа еще не знала, чтобы за одно лето пережить две затяжные волны аномального зноя.

Кстати, в Германии прогноз синоптиков уже сбылся. 25 июля был побит температурный рекорд — на западе страны воздух накалился до невиданных здесь 40,9°C.

В Нидерландах также была зарегистрирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений — 39,4°C.

Отметку в сорок градусов Цельсия впервые в истории метеонаблюдений преодолел столбик термометра в Бельгии, остановившись на цифре 40,6 градуса. На очереди Португалия и Люксембург.

Не позавидуешь сотням тысяч туристов, которые в эти дни прибыли в Париж, чтобы полюбоваться красотами столицы Франции. В четверг, 25 июля, французская метеослужба зафиксировала в Париже 42,6 градуса Цельсия. Пал температурный рекорд, установленный во французской столице более 70 лет назад, 28 июля 1947 года.

По данным французских властей за последние два дня от жары скончались как минимум пять человек. Эксперты предупреждают, что потолок недавно пострадавшего от пожара собора Нотр-Дам де Пари может обрушиться из-за аномально высоких температур. По словам архитекторов, каменная кладка в местах соединений может стать слишком хрупкой из-за очень сухого воздуха.

В Париже и еще 19 других департаментах Франции объявлен самый высокий — красный — уровень метеоопасности из-за жары.

На севере Германии из-за жары высохли некоторые озера и пересохли небольшие реки. В Нидерландах погибли сотни свиней после того, как на одной из ферм сломался вентилятор. Животные страдают не меньше людей. В некоторых зоопарках их кормят мороженым и замороженными фруктами.

В среду, 24 июля, сотни пассажиров поезда Eurostar застряли в тоннеле в 40-градусную жару из-за проблем с электричеством.

Впервые за историю метеонаблюдений в Германии в городке Линген (федеральная земля Нижняя Саксония) зафиксированы 42,6 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд — 40,5 градуса — установленный накануне в Гайленкирхене (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), не продержался и суток!

Из-за резкого повышения температуры воды в реке Везер 26 июля ожидается отключение атомной электростанции Гронде в Нижней Саксонии. Это стандартная процедура, которая применяется, если температура воздуха в течение нескольких дней превышает 26 градусов Цельсия.

В Австрии от последствий обезвоживания погиб двухлетний мальчик. Родители не заметили, как ребенок залез в машину, стоявшую во дворе дома и заснул. Его доставили в больницу в Граце, но врачи не смогли спасти малыша.

Синоптики ранее предупреждали, что нынешнее лето станет в Европе самым жарким с 2003 года, когда аналогичная погодная аномалия за июль и август унесла десятки тысяч жизней.

Ученые, анализируя данные за последние 2000 лет, пришли к выводу, что сомнений в том, что Земля сейчас переживает глобальное потепление, не осталось. Хотя в минувшие столетия в Европе наблюдались подобные аномалии, однако только в последние десятилетия такие явления стали повторятся гораздо чаще. Чрезвычайно жаркая погода охватывает значительно большую территорию, а периоды аномальной жары становятся все длиннее и длиннее. Они повторяются теперь почти каждый год.

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