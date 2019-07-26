Стиль жизни

У Близнецов наступает отличный период для новых дел, а Скорпионы могут найти дополнительный источник доходов

Эксклюзивный астрологический прогноз «ФАКТОВ» для всех знаков зодиака

ОВЕН. Совершенно неожиданно можете получить предложение, которое заставит по-другому взглянуть на ваше окружение, пересмотреть свои отношения с некоторыми знакомыми. Эти перемены в ближайшем будущем окажут на вас положительное влияние.

ТЕЛЕЦ. Будьте готовы к тому, что рассчитывать придется исключительно на себя, особенно в финансовых вопросах. С одной стороны, это нелегко, но с другой — приобретите бесценный опыт и будете готовы к любому повороту в судьбе. Важно не рисковать без особой необходимости.

БЛИЗНЕЦЫ. Отличный период ожидается для вас. Можете планировать задачи любой сложности, даже такие, к которым еще совсем недавно боялись подступиться. Умение совладать со своими чувствами помогает вам всегда быть на коне, давая отпор любому недоброжелателю.

РАК. Следует придерживаться только созидательного мышления, хотя иногда и будет возникать желание одним махом покончить со всеми неурядицами, разрушив уже сложившийся стереотип. Время для столь кардинальных решений еще не наступило.

ЛЕВ. Старайтесь забыть все плохое, не таите в душе обиду, которая вредна в первую очередь для вас же самих. Прислушивайтесь исключительно к собственному внутреннему голосу, игнорируя советы доброжелателей. Не будьте слишком доверчивы в разговоре с малознакомыми людьми.

ДЕВА. Гороскоп не рекомендует оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня. Эта истина актуальна для вас, как никогда прежде. Так что мобилизуйте все свои силы и способности на великие дела. Об отдыхе подумаете потом.

ВЕСЫ. Весьма важно для вас сейчас поставить перед собой конкретную цель и идти к ней, не распыляясь на мелочи и не отвлекаясь. Неплохо бы заняться благоустройством собственного дома, ведь комфорт — важная составляющая внутреннего равновесия и хорошего настроения.

СКОРПИОН. Не исключена вероятность того, что сумеете найти источник дополнительного заработка, что, конечно же, внесет приятные перемены в вашу жизнь. В свободное время займитесь самосовершенствованием, изучением различных практик.

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь сделать так, чтобы извлечь из сделки, которую будете заключать, не только материальную выгоду, но и моральное удовлетворение. Люди, с которыми приходится работать, не должны ощущать вашего давления или превосходства.

КОЗЕРОГ. Благоприятное время наступает для тех представителей знака, которые проявят устремленность, терпение, такт, готовность к компромиссу. Дружеская помощь, скорее всего, понадобится вам в важном деле, не стоит от нее оказываться.

ВОДОЛЕЙ. Проявляя свои эмоции и чувства, не забывайте, что они могут быть восприняты другими людьми совсем не так, как вы рассчитывали. Сейчас для вас лучше не предпринимать решительных шагов, пусть все идет своим чередом.

РЫБЫ. Проблемы других не должны стать для вас главной задачей. О себе не стоит забывать, иначе рискуете оказаться в неоднозначном положении, выход из которого может оказаться весьма затруднительным. Любите себя таким, какой вы есть.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп здоровья и прогноз самочувствия на ближайшее время.

Подготовил Петр КОТОВ

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