Доллар рекордно упал по отношению к гривне

Деньги

Всю неделю после завершения парламентских выборов стоимость доллара и евро падает. Небывалыми темпами растет даже официальный курс гривни. В частности, с 17 июля, когда наблюдался очередной пик роста курса иностранных валют, доллар подешевел на 38 копеек, а евро — на 70 копеек. В пятницу, 26 июля, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 25,48 гривни за доллар и 28,32 гривни за евро.

«Курс украинской гривни продолжает расти, и с утра в пятницу находится на уровне 25,44 гривни за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» финансовый эксперт компании Forex Club Андрей Войткив. — Это происходит на фоне сообщений о том, что миссия Международного валютного фонда готова вернуться к переговорам о предоставлении Украине транша в рамках новой программы кредитования, как только новое правительство страны прояснит свою политику.

Вместе с тем государственный долг Украины вырос в июне на 1,96 млрд долларов и составляет 80,4 млрд долларов.

При этом на курс гривни не повлияла новость о том, что импортер нефтепродуктов в Украину Wexler Group с 1 августа приостанавливает импорт дизельного топлива из России в связи с вводом Киевом спецпошлин.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня еще укрепится и сможет уйти в коридор 25,3−25,4 гривни за доллар", — отметил эксперт.

Стоит отметить, что в комментарии «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб спрогнозировал, что к середине следующей недели доллар на межбанке может торговаться на уровне 25,6 грн, а курс наличного доллара в банках может составить около 25,6−25,9 грн.



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