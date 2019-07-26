Грозит ли Украине дефицит дизельного топлива

Украина

На отечественном топливном рынке начался очередной ажиотаж, хотя цены на горючее пока остаются стабильными. Уже традиционно он связан с поставками нефтепродуктов из России.

В четверг, 25 июля, крупнейший поставщик российских светлых нефтепродуктов в Украину компания Wexler Group сообщила на своей странице в Facebook о прекращении импорта дизельного топлива из России по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс» уже с 1 августа. Причиной этого в компании назвали введение 17 июля Кабинетом министров Украины специальной пошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ. В соответствии с постановлением украинского правительства с 1 августа спецпошлина на дизтопливо составит 3,75%, а с 1 октября — 4%; на сжиженный газ — 1,75% и 3% соответственно. Это постановление стало ответом на расширение российских экономических санкций.

«Решение принято в связи с тем, что дополнительная спецпошлина делает поставки топлива трубопроводным транспортом нецелесообразным», — говорится в сообщении компании Wexler Group.

Стоит отметить, что по данным портала enkorr поставки ДТ из России по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс», на которое вводится пошлина, в 2018 году составили 1 984,4 тыс. тонн, что составило 30% баланса украинского рынка. В первом полугодии 2019 года поставки составили 985,5 тыс. тонн, или 31% баланса рынка. Крупнейшим импортером дизтоплива по данному нефтепродуктопроводу является холдинг Wexler Group, поставивший в 2018 году около 1,2 млн тонн. Общие продажи дизтоплива группой Wexler в прошлом году составили 1,4 млн тонн, или 20% объема украинского рынка.

После заявления компании Wexler Group на отечественном топливном рынке началось оживление. Хотя отраслевые эксперты утверждают, что поводов для паники нет. Такого же мнения придерживаются и в Офисе президента.

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус призвал импортеров дизельного топлива не пытаться дестабилизировать ситуацию на рынке заявлением о прекращении поставок дизтоплива из России и не избегать уплаты введенных государством специальных пошлин на такие поставки.

Об этом он написал в Facebook, комментируя заявление крупнейшего в Украине импортера дизельного топлива Wexler Group о приостановке поставок из России из-за введенных украинским правительством спецпошлин.

«Лучше бы было, если бы бизнесмены, которые одновременно являются и активными политиками, не пытались создавать публичное давление, не пытались дестабилизировать ситуацию на рынке, не пытались избегать уплаты налогов (пошлин) в государственный бюджет».

Андрей Герус отметил, что это уже второе публичное заявление компании, которая контролирует более 41% украинского рынка дизтоплива, о своих коммерческих планах, что нетипично для трейдинга.

«Видимо, хотели, чтобы все услышали. Услышали. Учитывая, что ранее компания уже публично заявляла, что будет поставлять дизель, но поднимет цены, то видим определенную нестабильность такой публичной позиции. Вероятно, поднять цены не удалось», — добавил он.

При этом Андрей Герус заверил, что к такому сценарию прекращения поставок дизтоплива из России страна готова. На сегодняшний день некоторые сети АЗС и крупные потребители уже законтрактовали танкеры с дизтопливом, следующие в украинские порты.

«Никакого дефицита не будет, ценовой нестабильности не будет, независимо от новых фейсбук-сообщений компании Wexler. Чем дольше бенефициары трубопроводных поставок будут избегать уплаты налога в украинский бюджет, тем большую долю рынка они потеряют, потому что соответствующий ресурс будет замещен другими поставками», — подчеркнул представитель президента в Кабмине.

В то же время Андрей Герус выразил надежду, что попытка злоупотребить монопольным положением будет исследована Антимонопольным комитетом Украины.

«В понедельник в 10 утра в Министерстве инфраструктуры будет совещание, чтобы мы имели скоординированную и эффективно работающую логистику портов и железной дороги, чтобы не возникало узких мест. Именно импорт из альтернативных источников будет замещать эти трубопроводные поставки, будет происходить диверсификация», — отметил Андрей Герус.

Стоит отметить, что нефтетрейдеры также подтверждают, что поводов для паники нет. Как сообщает enkorr, поставщики морских партий нефтепродуктов прогнозируют увеличение поставок дизельного топлива в августе-сентябре в связи с остановкой импорта по нефтепродуктопроводу «ПрикарпатЗападтранс».

В международной компании Skywalk Trading сообщили, что в августе компания продолжит активные морские поставки дизельного топлива в Украину и будет готова оперативно нарастить их в случае соответствующей рыночной конъюнктуры.

«Мы имеем запасы на складах, в августе ждем 8 танкеров общим объемом 70 тыс. тонн и готовы оперативно удовлетворить заявки трейдеров на поставку дополнительного ресурса», — заявила учредитель международного трейдера Skywalk Trading Ирина Рубан. На данный момент компания не отмечает какой-либо активизации потребителей в связи с новостями о приостановке поставок по нефтепродуктопроводу в августе.

Причем нефтетрейдеры прогнозирует основную активизацию рынка в сентябре.

«Сегодня на рынке большие запасы, рынок буквально перелит дизельным топливом, — заявил глава компании Orange Oil Роман Румянцев. — Мы пока не корректируем планы на август. Думаю, основные события развернутся в сентябре, когда рынок „подсохнет“ и будет понятна судьба дальнейших поставок по трубопроводам».

Стоит напомнить, что в апреле Россия ввела ограничения на поставки в Украину нефти и нефтепродуктов. Как тогда заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, это ответный шаг на предыдущее постановление украинского правительства о расширении списка товаров, запрещенных к ввозу с территории России.

А в начале июня стало известно, что Министерство экономического развития Российской Федерации выдало разрешения на поставки дизельного топлива и сжиженного газа в Украину в июне 2019 года, сократив их на 30−50% по сравнению с майскими объемами. При этом Россия фактически заблокировала транзит нефтепродуктов из Казахстана, предназначенных для поставки в Украину через российскую территорию. Казахстанские компании не получили согласования планов по железнодорожным отгрузкам через территорию РФ на июнь.

Тем не менее такие действия России не привели к кризису на отечественном рынке нефтепродуктов и стоимость горючего на отечественных заправках существенно не изменилась.

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