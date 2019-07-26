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Избивал и грабил: в Одессе мужчина в форме полицейского нападал на иностранцев
В Одессе сотрудники уголовного розыска задержали гражданина одной из стран Закавказья, который грабил в центре города иностранцев под видом полицейского (напомним, в начале июля в Одессе уже были случаи ограбления иностранцев псевдополицескими).
«Представляясь правоохранителем, 43-летний гражданин одной из стран Закавказья останавливал интуристов, завязывал с ними разговор, в разгар которого наносил неожиданные удары и отбирал ценные вещи», — сообщили в полиции.
Сейчас он подозревается в ограблении нескольких человек, приехавших в Одессу из европейских стран.
В Приморском отделе полиции с мужчиной проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовных производств, начатых по статье «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения фигурант задержан.
По предварительным данным, в числе потерпевших — финский кинопродюсер российского происхождения Илья Шпигель, пострадавший во время проведения Одесского международного кинофестиваля, завершившегося 20 июля. В частности, иностранец рассказал журналистам, что подвергся нападению, когда рано утром возвращался в арендованную квартиру на улицу Преображенскую после фестивальной вечеринки.
Он утверждает, что был трезвым, а пешком вернулся, так как идти было недалеко. Во дворе жилого дома к нему подошел высокий мужчина в жилете, похожем на форменный, с надписью Police. Сначала злоумышленник сделал вид, что осматривает припаркованную во дворе иномарку. Не произнося ни слова, он жестикулировал, а потом набросился на иностранца, сильно избил и отобрал ценные вещи.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киевской области полиция со стрельбой задержала иностранцев, которые в селе Крюковщина Киево-Святошинского района похитили у мужчины крупную сумму денег, угрожая ему оружием.
А в Николаеве задержали военнослужащего-контрактника, который грабил женщин, сев на мопед и закрыв лицо балаклавой.
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