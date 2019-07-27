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Соседям Меган Маркл и принца Гарри запретили с ними разговаривать и даже прикасаться к их собакам

В пятницу, 26 июля, соседи принца Гарри и Меган Маркл были неприятно удивлены, когда получили строгие инструкции относительно того, как им следует вести себя с герцогом и герцогиней Сассекскими. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Гарри и Меган незадолго до появления на свет своего первенца Арчи переехали в Виндзор, где обосновались в Фрогмор-коттедже — доме, который им подарила королева Елизавета II. Герцогиня затеяла там основательную реконструкцию. Работы, если учитывать изменения ландшафта, не завершены до сих пор. Счет давно уже перевалил за 3 миллиона фунтов (почти 4 миллиона долларов). И деньги эти были выделены из государственного бюджета.

Фрогмор-коттедж

Как пишет британская газета The Sun, соседей в ходе собрания, посвященного новым правилам проживания в округе, уведомили о том, что им можно и что категорически нельзя делать. Список со словом «нельзя» оказался гораздо длиннее. Судите сами:

Не подходить и не пытаться заводить разговор, если вы увидел герцога и герцогиню Говорить только «Доброе утро!» или похожие вежливые фразы общего значения, если они сами к вам обратились Не ласкать и даже не прикасаться к их собакам, даже если животные сами к вам подбежали Не предлагать выгулять собак Не обращаться с просьбами посмотреть на малыша Арчи Не предлагать свои услуги в качестве няни для Арчи Не оставлять в почтовом ящике Фрогмор-коттеджа никаких посланий или предметов

Соседями Гарри и Меган являются около 400 человек. Все они так или иначе работают на членов королевской семьи. Например, это ближайшая помощница Елизаветы II Анджела Келли, бывшая няня принца Чарльза Мэйбел Андерсон и другие. Все они прекрасно знают правила этикета и особенно то, как следует вести себя с королевой и ее родственниками.

Запреты, которые установили Гарри и Меган их, мягко говоря, покоробили. Люди несколько озадачены. Такого в Виндзоре не припомнят. Новые правила противоречат британским традициям и элементарной вежливости. Соседи в Британии всегда находят пару минут, чтобы поболтать друг с другом, обменяться несколькими фразами о погоде, детях и, кстати, домашних любимцах. А уж погладить соседскую собаку и вовсе считается признаком дружелюбия и хорошего воспитания!

Между прочим, местные жители были крайне удивлены, когда им категорически не захотели сообщать кличку одной из двух собак герцога и герцогини. Как известно, Меган привезла с собой в Британию из Канады своего пса Гая. А в сентябре прошлого года супруги завели вторую собаку — черного лабрадора. Как ее зовут, почему-то хранится в строжайшем секрете.

Меган Маркл и ее любимец Гай

Соседи подчеркивают, что ни в коем случае не собираются вмешиваться в личную жизнь Гарри и Меган и надоедать им. Но им не нравится, что их заставляют нарушать старые традиции. Люди приводят в пример королеву. Елизавета II, когда живет в Виндзорском замке, сама охотно болтает с соседями и даже приглашает их на традиционное чаепитие в пять часов — five o’clock.

Букингемский дворец поспешил отреагировать на эти сообщения. В заявлении пресс-службы утверждается, что соседей никто насильно не собирал и никаких записок и уж тем более сводов правил им не давал. Якобы это было собрание, прошедшее в дружелюбной обстановке, на котором устно обсуждались некоторые изменения, связанные с появлением в Фрогмор-коттедже новых хозяев. Это обычная практика. В комментарии всячески подчеркивается, что ни принц Гарри, ни его супруга ничего не знали о проведении собрания. Это была инициатива кого-то из помощников герцога и герцогини.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что британцы были возмущены тем, как прошло крещение мастера Арчи. Также людей возмутил снобизм Меган Маркл, который она продемонстрировала во время своего появления на Уимблдоне.

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