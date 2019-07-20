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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1982
Скульптор: Vincente Martinez
Высота 33 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Признаюсь, к теме моего сегодняшнего поста эта милая фигурка, привезенная в своё время из Германии, имеет отношение весьма и весьма отдалённое. Или, наверное, вообще даже никакого отношения не имеет. Но, уж извините, проиллюстрировать рассказ о дне рождения гамбургера чем-то иным у меня просто не хватило фантазии.
А именно сегодняшний день и является поводом для всемирного празднования появления на свет ''короля фастфуда'', коим вот уже больше ста лет признают главный американский бутерброд. 27 июля 1900 года выходец из Гамбурга Луи Лессинг в своём родном городе Нью-Хайвене продал первый бифштекс, который — по задумке его создателя — должен был быть удобным для еды ''на ходу''. Для этого он традиционный немецкий бифштекс положил между двумя круглыми булочками, добавив немного соуса и украсив листиком салата.
Через несколько лет на Всемирной выставке в Сент-Луисе гамбургеры получили уже широкую известность. И хотя американцы довольно долго ещё продолжали отдавать предпочтение хот-догам, жареным цыплятам и итальянской пицце, звёздный час гамбургеров таки настал. Это было связано с основанием Уолтером Андерсоном из Канзаса первой сети закусочных White Castle Hamburger, в меню которых гамбургеры входили как основное блюдо. Окончательно же успех был закреплён на исторической встрече в 1948 году в калифорнийском городе Сан-братьев Макдональд и Рея Крока, изобретателя машины для смешивания молочных коктейлей. Именно тогда был создан McDonald's, сеть которого начала расти по всему миру просто бешеными темпами. Прошло совсем немного времени и их гамбургеры стали символом глобализации и даже своеобразным барометром для американской и мировой экономики.
Несмотря на признанную специалистами вредность гамбургеров и потрясшие сети быстрого питания громкие судебные процессы, гамбургер наравне с джинсами по-прежнему остаётся одним из самых узнаваемых символов американской культуры и самой демократичной пищей, которую можно заказать и в придорожной кафешке, и в солидном ресторане. Для тех, кто не очень глубоко осведомлён, сообщу, что гамбургеры бывают красными, чёрными и белыми. Гамбургеры в разных странах могут подавать с креветками и дорогими сырами, с лапшой и рисом, с мёдом и шампиньонами… Цена некоторых уникальных дизайнерских разработок гамбургеров, созданных в единственном экземпляре и подаваемых по исключительно важным случаям в некоторых знаменитых ресторанах, может составлять десятки тысяч долларов!
Ну, а теперь, когда этот кулинарный рассказ наверняка успел вызвать у вас аппетит и желание немедленно отправиться на поиски вкуснющего гамбургера, наступает самое время пожелать нашим сегодняшним именинникам добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!