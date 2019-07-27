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Шоу-бизнес

24-летняя звезда "Брестской крепости" погибла в свадебном путешествии

15:34 27 июля 2019 653
Вероника Никонова
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В США во время свадебного путешествия трагически погибла 24-летняя актриса Вероника Никонова. Недавно она вышла замуж. Новобрачные решили провести медовый месяц на Аляске. Туда и отправились в свадебное путешествие. Переправляясь через реку Текланинка, Вероника утонула. Подробности пока не известны.

Никонова снялась только в одном фильме — военной драме Александра Котта «Брестская крепость». Она сыграла Аньку, дочь лейтенанта Кижеватова, которую расстреляли фашисты. Веронике была во время съемок 13 лет.

Критики и зрители отметили убедительную игру юной актрисы. Никонова родилась в Минске 19 декабря 1994 года. Окончила театральную школу, увлеклась режиссурой. Ее интересовало документальное кино.

Несколько лет назад уехала в США, продолжать обучение. Там вышла замуж…

Мать Вероники Ольга Никонова сообщила журналистам, что в США Нику кремируют. Она хотела был успеть прилететь в Америку, чтобы проститься с дочерью до того, как это будет сделано.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти 20-летнего американского актера Камерона Бойса. Он страдал эпилепсией и умер во сне.

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