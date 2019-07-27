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Туристов "кинули" на 4 миллиона: первые подробности новой масштабной аферы в Киеве
Киевская местная прокуратура № 2 сообщила о подозрении директору частного предприятия, который под предлогом предоставления туристических услуг завладел средствами граждан на сумму более 4 млн гривен. Для этого он арендовал офисное помещение в Дарницком районе по улице Декабристов и начал предлагать клиентам туры на элитные курорты Турции, Чехии, Мексики, Индии, Бали и Маврикий, причем по цене, ниже рыночных. Напомним, в 2018 году в Украине разразился громкий туристический скандал с компанией TUI.
В дальнейшем под видом бронирования поездок злоумышленник выдавал потерпевшим кассовый ордер о приеме денежных средств. Последние он просто присваивал.
Во время досудебного расследования в правоохранительные органы обратились 28 обманутых граждан, заплативших деньги, но услуг так и не получили.
Действия подозреваемого квалифицированы по части 4 статьи 190 УК Украины («Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах»). За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, как мошенница провернула масштабную туристическую аферу, жертвами которой стали дети.
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