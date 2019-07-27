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Ситуация вышла из-под контроля: в России лесными пожарами охвачены уже 3 миллиона гектаров, но их не тушат (видео)
Сразу в 10 регионах России бушуют лесные пожары — масштабные возгорания зафиксированы в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком автономном округе. Всего на данный момент огнем охвачено более 3 млн гектаров. Напомним, ранее стало известно о сильных лесных пожарах у популярных курортов Турции.
В Авиалесоохране связывают пожары с большой жарой и ветром. К тому же основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба, поэтому огонь там тушат только в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры.
Кроме собственно выгорания леса, пожары нанесли ущерб атмосферному воздуху — дым от сибирских пожаров зафиксирован в регионах Урала, в Пермском крае, Удмуртии и Башкирии. В городах наблюдается сильное загрязнение воздуха, а в Новосибирске и Томске оказалась превышена максимальная разовая предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе. Кроме того, едкий туман добрался в Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Тюмень, Пермь и Челябинск.
С 25 июля смог наблюдается и в Татарстане. На данный момент в Иркутской области, Красноярском крае, а также в отдельных районах Бурятии и Якутии вынужденно режим чрезвычайной ситуации.
Кроме того, особый противопожарный режим введен еще в 44 субъектах России.
Отметим, что еще месяц назад в Сибири произошло масштабное наводнение. В сети появились многочисленные фото с места бедствия в Иркутской области.
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