Уилл Смит и Гай Ричи впервые вошли в "клуб миллиардеров"

Шоу-бизнес

В субботу, 27 июля, студия Walt Disney сообщила о том, что фильм «Аладдин» собрал в мировом прокате миллиард долларов. Картина, снятая на основе одноименного полнометражного мультфильма 1992 года выпуска, появилась в кинотеатрах в мае. Бюджет составил 183 миллиона долларов. И хотя критики дали «Аладдину» довольно прохладные оценки, зрителям эта сказка, рассчитанная на просмотр всей семьей, понравилась. Об этом говорит коммерческий успех фильма.

Снял картину культовый британский режиссер Гай Ричи. До этого ни один из его фильмов не попадал в так называемый «клуб миллиардеров». Собрать в мировом прокате более миллиарда долларов не удавалось таким известным кинолентам Ричи, как «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Шерлок Холмс».

Джинна в фильме сыграл популярный актер Уилл Смит. Фильмы с его участием также никогда еще не собирали миллиард долларов в прокате. Напомним, Смит играл главные роли в блокбастерах «День независимости», «Плохие парни», «Люди в черном», «Я — легенда», «Хэнкок», «Отряд самоубийц».

Читайте в «ФАКТАХ»: Мне нравится постоянная работа актера. Президент — это временное трудоустройство, — Уилл Смит

На днях «ФАКТЫ» сообщали, что «Человек-паук: Вдали от дома» собрал более миллиарда долларов. После успеха «Аладдина» в «клубе миллиардеров» теперь 41 фильм. Возглавляет его с недавних пор картина «Мстители: Завершение», которая побила рекорд «Аватара», установленный в 2009 году. Эксперты считают, что до конца нынешнего года как минимум еще один фильм пробьется в этот клуб. Речь идет о киноверсии «Король Лев», которая, как и «Аладдин», снята студией Walt Disney на основе одноименного мультфильма. На данный момент картина собрала в мировом прокате 750 миллионов долларов. А ее премьера состоялась всего лишь 19 июля.

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