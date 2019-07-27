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Происшествия

До поезда оставалось 50 метров: на Днепропетровщине полицейский успел спасти девушку-самоубийцу

23:24 27 июля 2019 122
Приближающийся поезд
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепропетровской области полицейские общины спасли молодую девушку, собравшуюся броситься под поезд. Инцидент произошел в Юрьевском районе. Напомним, в Киеве молодой парень попал под поезд из-за телефона.

Во время патрулирования территории полицейский Юрий Лыхвар остановился на железнодорожном переезде, чтобы пропустить поезд. В этот момент он увидел дежурного по переезду, который просил о помощи. Тот объяснил, что навстречу поезду движется девушка в неадекватном эмоциональном состоянии.

Когда до поезда оставалось 50 метров, неизвестная легла на рельсы. В это время к ней подбежал полицейский и оттащил от поезда.

Юрий Лыхвар на злосчастном перезде

Девушке вызвали «скорую помощь» и госпитализировали.

Напомним, ранее машинист поезда «Интерсити» сообщением Запорожье-Киев экстренно тормозил из-за лежащей на путях детской игрушки. А в Одесской области инцидент на путях закончился трагически для гражданина Беларуси.

Фото полиции Днепропетровской области

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