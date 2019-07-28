От протестов спрятался на дне моря: соцсети жестко высмеяли Путина (видео)

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Президент России Владимир Путин получил огромную порцию критики в сети после того, как вместо того, чтобы отреагировать на жестокий разгон полицией акций протеста в Москве, решил освоить новый вид транспорта, спустившись на дно Финского залива на батискафе.

Часть пользователей полагает, что таким необычным образом Владимир Путин пытается найти пути отступления на тот случай, если терпение народа все-таки лопнет: «Готовит пути отступления», «Дед уходит на дно», «Засел на дне, пока в Москве движуха».

Другая часть пользователей напоминает, что при погружении стоит быть аккуратным, а то в редких случаях, спустившись посмотреть на красоты, либо же достопримечательности морского дна, можно там и остаться: «Пусть там и останется до конца срока», «Подлодки не всегда всплывают», «Дед уже давно опустился. Дно это его окружение».

«Пока в Москве на акции против произвола избиркомов сотнями задерживают демонстрантов, 66-летний пенсионер залез в батискаф и опустился на дно», — написал в Twitter пользователь Алексей Кощеев.

«Шансы у них только остаются для быстрого прыжка в батискаф и погружения на дно Балтийского, Чёрного и прочих морей. Россия скоро выздоровеет», — отреагировал известный теннисист Евгений Кафельников.

27 июля в Москве полиция задержала как минимум 1300 человек, причем как участников акций протеста, так и случайно оказавшихся на Трубной площади людей. Их били дубинками, заламывали руки, некоторые получили травмы.

Оппозиция анонсировала новую акцию протеста, которую назначила на 3 августа.

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