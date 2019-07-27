Полиция продолжает "зачистку" Москвы, оппозиция зовет на новую акцию протеста 3 августа (видео)

Мир

Один из лидеров российской оппозиции Илья Яшин призвал москвичей и других активных россиян выйти на новую акцию протеста 3 августа. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, акция состоится накануне рассмотрения апелляций независимых кандидатов на недопуск их к выборам.

«У власти совсем сорвало крышу: она ведет себя просто садистски. Друзья, вы показали себя сегодня настоящими гражданами и героями. Но сейчас — поберегите себя. Наш следующий наш: большой митинг в Москве 3 августа, накануне апелляций в Центризбиркоме», — написал Яшин в сети.

В комментарии к его записи пользователи соцсети возмутились и большим перерывом в протестных акциях, и безответственностью организаторов.





Тем временем количество задержанных в Москве активистов продолжает расти. Массовые «повязки» начались на Трубной площади. По состоянию на 20:30 мск было известно о 835 задержанных. В их числе оказался журналист Deutsche Welle (его аккредитацию полицейские назвали «филькиной грамотой»).

На вопрос людей «Как выйти с площади?» полицейские отвечали «Через автозак».

Позже в полиции Москвы официально заявили о 1074 задержанных. По неофициальным данным, 77 человек получили травмы при задержании.

Задержали и самого Илью Яшина. По его словам, это произошло на выходе с Трубной площади. Вместе с ним в автозак погрузили еще шесть человек. Позже стало известно о задержании оппозиционера и сатирика Виктора Шендеровича.

Напомним, во время акции протеста в Москве многие из активистов получили телесные повреждения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter