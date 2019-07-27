- 22:50 Пьяный водитель влетел в авто волонтера под Ивано-Франковском: детали и фото с места ДТП
- 22:24 Наглый вор дерзко обворовал студию детских танцев в Киеве: момент попал на видео
- 21:55 Полиция продолжает "зачистку" Москвы, оппозиция зовет на новую акцию протеста 3 августа
- 21:05 Знаменитый голливудский кинорежиссер прилетел в Киев присмотреть места для съемок
- 20:26 Уилл Смит и Гай Ричи впервые вошли в "клуб миллиардеров"
- 20:23 Ситуация вышла из-под контроля: в России лесными пожарами охвачены уже 3 миллиона гектаров, но их не тушат
- 20:00 «Динамо» – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч за Суперкубок Украины
- 19:58 Туристов "кинули" на 4 миллиона: первые подробности новой масштабной аферы в Киеве
- 19:42 Овнов ждёт бурный роман, а Тельцы увеличат свои доходы: гороскоп для всех знаков Зодиака на август
- 19:34 МВД начало служебное расследование скандала с генералом Глуховерей
- 19:34 С пистолетом у головы: легендарный боксер подвергся дерзкому ограблению
- 19:06 «Динамо» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины
Полиция продолжает "зачистку" Москвы, оппозиция зовет на новую акцию протеста 3 августа (видео)
Один из лидеров российской оппозиции Илья Яшин призвал москвичей и других активных россиян выйти на новую акцию протеста 3 августа. Об этом он написал в своем Twitter.
По его словам, акция состоится накануне рассмотрения апелляций независимых кандидатов на недопуск их к выборам.
«У власти совсем сорвало крышу: она ведет себя просто садистски. Друзья, вы показали себя сегодня настоящими гражданами и героями. Но сейчас — поберегите себя. Наш следующий наш: большой митинг в Москве 3 августа, накануне апелляций в Центризбиркоме», — написал Яшин в сети.
В комментарии к его записи пользователи соцсети возмутились и большим перерывом в протестных акциях, и безответственностью организаторов.
Тем временем количество задержанных в Москве активистов продолжает расти. Массовые «повязки» начались на Трубной площади. По состоянию на 20:30 мск было известно о 835 задержанных. В их числе оказался журналист Deutsche Welle (его аккредитацию полицейские назвали «филькиной грамотой»).
На вопрос людей «Как выйти с площади?» полицейские отвечали «Через автозак».
Душевно pic.twitter.com/n12fMfXEZE— Лентач (@the_lentach) 27 июля 2019 г.
Позже в полиции Москвы официально заявили о 1074 задержанных. По неофициальным данным, 77 человек получили травмы при задержании.
Задержали и самого Илью Яшина. По его словам, это произошло на выходе с Трубной площади. Вместе с ним в автозак погрузили еще шесть человек. Позже стало известно о задержании оппозиционера и сатирика Виктора Шендеровича.
Напомним, во время акции протеста в Москве многие из активистов получили телесные повреждения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…