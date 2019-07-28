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Десятки людей получили травмы во время концерта в знаменитом немецком замке
Вечером 27 июля в Германии во время концерта 29 человек получили травмы. Инцидент произошел в городе Шверин. На острове, где расположен знаменитый Шверинский замок, проходила музыкальная ретро-вечеринка. Звучала музыка в стиле 90-х. На нее пришло около 5 000 человек. Звездами концерта были группы Milli Vanilli и Captain Jack.
Неожиданно в разгар веселья на толпу зрителей рухнула огромная ветка. Полиция сообщает, что ее длина составляет 18 метров! Она отвалилась от бука, возраст которого не меньше 100 лет.
Полиция устанавливает причину. В официальном заявлении подчеркивается, что погода стояла хорошая, ветра не было. Очевидцы утверждают, что ветка прогнила.
Из 29 пострадавших шестеро находятся в тяжелом состоянии. Их поместили в местную больницу. Двоих срочно прооперировали.
Концерт тут же остановили. Организаторы принесли зрителям извинения.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии, которая произошла в Южной Корее. В одном из ночных клубов в городе Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта, обрушился балкон. Погибли два человека, еще 17 получили травмы, в том числе девять спортсменов из разных стран.
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