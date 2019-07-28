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Умер известный российский журналист, один из основателей НТВ

12:05 28 июля 2019 267
Владимир Кара-Мурза старший
Инф. «ФАКТОВ»

Стало известно о смерти известного российского журналиста и публициста Владимира Кара-Мурзы. Ему было 59 лет. О печальном событии сообщил его сын Владимир Кара-Мурза младший.

По его словам, смерть наступила в 8:00 28 июля.

Владимир Кара-Мурза старший родился в 1959 году. Закончил исторический факультет МГУ. Являлся одним из основателей НТВ, где работал редактором программы «Итоги», ведущим передачи «Сегодня в полночь». В 1995 году был удостоен премии Союза журналистов России — «Золотое перо России».

Отметим, что в начале года еще один основатель НТВ — 64-летний российский политтехнолог Игорь Малашенко — был найден мертвым в Италии.

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