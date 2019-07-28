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Алибасов пожаловался на своего сына, который "заработал" на его болезни 20 миллионов и исчез
Российский шоумен Бали Алибасов, который едва оправился после отравления жидкостью для прочистки труб, снова предстал перед журналистами в качестве продюсера группы «На-на» на международном фестивале «Жара».
Там он обвинил сына в пиаре на его болезни (якобы он заработал на этом почти 20 млн рублей), а также в том, что он исчез, даже не оплатив необходимые отцу лекарства.
«Молодые, они на всем хотят зарабатывать. Отец при смерти, а для него это пиар… Я говорю, ну ты из этих денег хоть коржик мне купи. Хотя бы 100 рублей мне дай на лекарства! А он просто исчез», — сказал продюсер корреспонденту издания «7 дней».
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Также он сообщил, что пытается наверстать потерянные за время болезни 20 кг, стараясь есть «регулярно и сытно».
Напомним, ранее Алибасов заявил, что редко общается с Алибасовым-младшим и вообще никогда не был особенно близок с наследником. Он также обвинил в краже денег своего пиар-директора Вадима Горжанкина.
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