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Украинский боксер-нокаутер эффектно победил соперника в США (видео)
24-летний уроженец Винницы Сергей Богачук (15 побед, все — нокаутом), выступающий в первом среднем весе, одержал убедительную победу в поединке с мексиканцем Фернандо Марином (16 побед, 12 из них — нокаутом, 4 поражения, 3 ничьи), проходившем в Голливуде (Калифорния, США) в рамках вечера бокса Hollywood Fight Nights.
Наш соотечественник с первых секунд боя захватил инициативу, методично выбрасывая удар за ударом по сопернику, на что у мексиканца ответа фактически не нашлось. Избиение проходило в одностороннем порядке, и в итоге в середине третьего раунда рефери принял решение об остановке боя, присудив украинцу победу техническим нокаутом.
Отметим, что известный американский промоутер Том Леффлер лестно отозвался о Богачуке и его боксерских навыках, сравнив украинца с легендарным боксером. «Сергей прислушивается ко всем советам своего тренера Абеля Санчеса. Богачук напоминает Геннадия Головкина, когда тот находился на этом этапе карьеры. Сергей — работяга, сильный нокаутер. Санчес говорит, что он предан делу и дисциплинирован. Вы сами видите результат. Сергей может как завершить бой одним ударом, так и забить соперника серией. Богачук стал одним из любимых моих бойцов. Абель привил ему мексиканский стиль. Сергей доказал, что у него крепкий подбородок. Он обеспечивает зрелище, доминирует в ринге и отличается высоким интеллектом. В течение последних лет Богачук работал вместе с Головкиным. Он хорошо бьет по корпусу, чередуя эти удары с силовыми», — приводит слова функционера сайт ringtv.com.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый украинский боксер узнал имя будущего соперника.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?