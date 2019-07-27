29 июля 2019

Наша жизнь, друзья мои, порой преподносит такие невероятные сюрпризы, в которые просто трудно поверить. Но верить приходится, потому что это всё происходит с нами. Когда много лет назад мы с нашим в то время 4-летним сыном Димочкой прилетели из Сиднея в Окленд, первое, что его огорчило, был кулёк с замечательными австралийскими яблоками, отнятый новозеландским таможенником у ребёнка и безаппеляционно отправленный в специальный контейнер. Затем был ужасный углеводородный запах, исходивший из бурлящих источников атолла Роторуа, куда мы прямо из аэропорта прибыли поздно вечером. В сумраке ночи над этими дырами в земле, из которых наружу вырывался влажный густой смрад, наклонясь, сидели таинственные, люди, громко вдыхавшие в себя испарения, дурно пахнувшие протухшими яйцами.

Правда, следующий день начинался уже повеселее, потому что на станинном поезде, состоявшем из нескольких вагончиков и забавного, словно игрушечного паровозика, пыхтевшего, как нам казалось, из последних сил, мы отправились в путешествие через живописные горные ущелья и зелёные долины, которых словно касалось очень низкое облачное небо. Не помню, кто именно, но кто-то из нас почему-то вдруг вспомнил описание загадочной страны под названием Средиземье из книги ''Властелин колец'' Джона Толкина, совсем недавно прочитанной Димочке в Киеве. И откуда нам тогда было знать о том, что практически в то самое время в тех же местах, которые нам посчастливилось лицезреть, полным ходом шли съёмки фильма ''Властелин колец'', который вышел на экраны через год после нашей поездки! Откуда нам было знать, что пройдёт каких-то 13−15 лет и наш Димочка поступит в университет в английском Лидсе, в тот самый университет, в котором Джон Толкин начал преподавать в 1922 году, став вскоре профессором Оксфордского университета и одним из самых молодых (в 30 лет) профессоров и одним из самых известных филологов в мире!..

29 июля 1954 года, то есть ровно 65 лет назад, Толкин, к тому времени изучивший 14 и придумавший (!) 19 языков, издал первую часть трилогии ''Властелин колец''. Книга давалось тяжело. Многие издательства наотрез отказывались публиковать какие-то странные сказки о свободолюбивых и добрых хоббитах, вечно воюющих с коварными и жестокими существами, стремившимися поработить их народ. Знали бы эти издатели, что пройдёт совсем немного времени — и за право печатать книги Толкина начнётся жуткая конкуренция, а сам он вскоре войдёт в историю как один из величайших британских писателей ХХ века…

Джон Толкин, родившийся в Оранжевой Республике на юге Африки, воевавший в Первую мировую войну во Франции и ставший одним из самых известных литераторов в Великобритании, прожил удивительную жизнь. Чего стоит только история его любви к очаровательной Мэри Эдит, которая была старше Джона на три года и, не дождавшись его совершеннолетия (21 год), уже успела обручиться с другим человеком. Но, услышав признание Толкина, вернула обручальное кольцо жениху и под венец пошла уже с будущим всемирно знаменитым писателе. Они прожили в любви и согласии 56 счастливых лет, воспитав дочь Присциллу и троих сыновей, один из которых — Кристофер — после смерти отца сделал всё для увековечивание его светлой памяти.

Такая вот получилась у нас сегодня история. Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.