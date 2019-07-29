Легкий рецепт ягодного мохито от известного артиста: быстро и просто (фото)

Стиль жизни

Лето — прекрасная пора, но зной никому удовольствия не доставляет. Кто-то спасается от жары с помощью кондиционера, кто-то налегает на мороженое. А народный артист Украины и известный гурман Евгений Паперный делает прохладительные напитки. О том, какие именно, популярный актер рассказал «ФАКТАМ».

— Жена варит очень вкусные компоты-ассорти, — рассказывает Паперный. — Мы их пьем постоянно. В жару — со льдом. Это сказка! Кроме того, в доме у нас всегда есть свежие фрукты и ягоды. А на зиму мы стараемся их заморозить. Причем без сахара — в натуральном виде. Заготавливаем черную смородину, малину, вишню, клубнику… Зимой это настоящая находка!

— Буковинский повар рекомендовала добавлять в компоты лавровый лист. А у вас есть какие-то свои секреты?

— Как только компот закипел, сразу нужно выключить. Важно, чтобы сохранилось побольше витаминов. Никаких специй не добавляем. Немного сахара — и все. Каждая ягода дает свой неповторимый вкус. И «улучшать» его не нужно — он и так потрясающий. Особенно люблю вишневый компот и из черной смородины. Единственное, что могу позволить, — плеснуть в компот водочки.

— Серьезно?

— Конечно. Иногда в холодный ягодный компот добавляю немного водки или чешской бехеровки, лед, свежую мяту, лайм — и получается фирменный мохито от Паперного.

— Пропорции в рецепте важны?

— Нет, все зависит от вкуса и настроения. Любите лайм — добавьте его сока побольше. Это касается и мяты. А относительно алкоголя… Моя жена Таня пьет этот мохито без него, и ей тоже нравится. К слову, когда-то в жару пили на улицах холодное разливное пиво. И мой отец с кумом любили это делать. Встречались на улице, брали по кружечке. А пока они пили пиво, я, будучи мальчишкой, с интересом наблюдал за собаками. У меня же любимым напитком в детстве был узвар из сухофруктов — сушеных яблок и груш. Иногда мама варила компот из алычи. Ну, а лучше всякого компота могла быть только сгущенка. Она тогда выпускалась в огромных банках по 4,5 килограмма с классической сине-бело-голубой этикеткой. Мы открывали эту банку, и так как холодильников тогда не было, ставили накрытую тарелкой у двери балкона. Я вставал по ночам и лакомился ею. И засыпал довольный и сытый!

Евгений Паперный: «Холодный компот – спасение в жару!» (фото Сергея ТУШИНСКОГО, "ФАКТЫ")

— Можно представить эту картину.

— Это был для меня настоящий деликатес. И до сих пор я сгущенку обожаю. Очень люблю и торт «муравейник». Если он суховат, поливаю его сгущенным молоком. Жена шутит: «Скоро, наверное, ты и мороженое будешь сгущенкой поливать». А мороженое я тоже обожаю. У меня им заполнен холодильник. Покупаю не в стаканчиках или в маленьких брикетиках, а огромные упаковки. Люблю пломбир с пюре из черной смородины или клубники. Наполняю этим лакомством пиалу — и наслаждаюсь. Очень хороши и замороженные соки. Фактически это фруктовое мороженое.

— Лимонады пьете?

— Предпочитаю все натуральное, без консервантов, ароматизаторов и красителей. Поэтому, возвращаясь к началу нашей беседы, скажу: нет ничего лучше охлажденного домашнего компота!

— Недавно один грузинский повар рекомендовал приготовить компот из инжира и груш. Инжир можно использовать как свежий, так и вяленый. Я попробовала этот напиток — это райское наслаждение!

— В Грузии инжир растет во дворах, поэтому из него там готовят компот. А для нас это экзотика. У нас же из бананов, ананасов, манго и киви компот никто не варит.

— Сегодня в ресторанах вошли в моду холодные чаи. В одном из киевских заведений я пробовала чай из японской розы дахоа, которая распускается только ночью. Ее лепестки нужно собрать до рассвета. Это настолько нежный цветок, что днем под палящим солнцем сгорает и осыпается. Напиток из розы получается очень нежный и ароматный.

— А я дома тоже делаю холодный чай в жару. Завариваю натуральный фруктовый чай, затем охлаждаю. Сахар не нужен. Этот чай — мое ноу-хау. К слову, холодным чаем на своих спектаклях я наполняю бутылки из-под виски. И актеры пьют такой чай, как элитный алкогольный напиток. Правда, однажды мы решили отступить от правил. Захотели пить настоящий виски. Все решили сброситься на его покупку, а один актер захотел сэкономить. Коллектив же его проучил: вместо виски ему налили обычный чай. Актер этого не ожидал и был таким поворотом очень расстроен.

— К слову, на Цейлоне дегустатор чая — одна из самых высокооплачиваемых профессий. Ведь дегустатор, чтобы не сбить вкус, не имеет права употреблять алкоголь, должен отказаться от всевозможных специй. На такие ограничения мало кто хочет идти — даже ради высоких заработков.

— Не знал об этом, интересно.

— Евгений Васильевич, есть ли еще способы спастись от жары?

— Стараюсь выходить на улицу до девяти утра и после шести вечера. В это время не так жарко. А днем в зной предпочитаю быть дома. У меня есть кондиционер на колесиках, который можно перемещать по квартире. С помощью него с женой спасаемся. В машине — климат-контроль. А когда-то на гастролях в Хабаровске мы с Брондуковым и Степанковым спасались с помощью мокрых простыней и еще заказывали лед в ресторане. Жили в «Интуристе». Но тогда, в начале 1980-х, в гостиницах не было кондиционеров. Жара стояла невыносимая. Вода в Амуре в тот год ушла от берега метров на двадцать! И в такой зной работали — снимали фильм «Казачья застава». А после съемок возвращались в гостиницу и готовили холодный свекольник. Это незабываемо.

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