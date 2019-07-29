Бойня на фестивале еды в США признана терактом (фото)

Мир

В понедельник, 29 июля, полиция американского города Гилрой, штат Калифорния, заявила о том, что бойня на фестивале Gilroy Garlic Festival является терактом. Как уже сообщали «ФАКТЫ», вечером 28 июля неизвестный открыл огонь по посетителям популярного фестиваля еды. Власти штата подтвердили гибель трех человек. Ранены 15 человек.

Люди помогают раненому

Начальник полиции Гилроя Скотт Смити заявил 29 июля журналистам, что устроивших нападение было двое. Они проникли на территорию фестиваля, зайдя со стороны бухты. При этом разрезали каким-то острым орудием металлическое заграждение из проволоки. Это объясняет, как нападавшим удалось пронести с собой огнестрельное оружие.

Смити напомнил, что территория Gilroy Garlic Festival на протяжении уже многих лет является свободной от оружия — gun free zone, как говорят американцы. Всех посетителей фестиваля на входе проверяет охрана. Нападавшие знали об этом и потому проникли на территорию тайно.

Полицейские стоят возле тела подозреваемого в нападении

Смити также сообщил, что одного из террористов полицейские застрелили через несколько секунд, после того как он открыл огонь по посетителям. Убитый — белый мужчина лет 30. Был одет в униформу, похожую по крою и цвету на военную. Начальник полиции не сказал, какое оружие использовал нападавший, но, судя по количеству выстрелов, которые он успел произвести, это была полуавтоматическая винтовка.

Ранены 15 человек, многим первую помощь оказывали прямо на месте

Это предположение подтверждают и очевидцы. Среди них оказался лидер группы Tin Man Джек ван Бреен. Он с другими музыкантами только начал играть, как раздались выстрелы. Происходило это прямо возле сцены. Ван Бреен видел стрелка. Он подтверждает, что это был белый мужчина в одежде цвета хаки с серым нашейным платком, которым он прикрыл лицо. Разглядеть его Джек толком не успел. «Началась паника. Люди стали разбегаться в разные стороны. Было много детей. Я увидел, как маленький мальчик упал на землю, под ним сразу образовалась лужа крови… Кто-то из посетителей в ужасе спросил нападавшего: «Почему ты стреляешь в нас?». Стрелок коротко ответил: «Потому что я реально очень зол!»

Скотт Смити подтвердил, что среди убитых на фестивале есть шестилетний мальчик. Ребенка звали Стивен Ромеро. Его мать получила тяжелые ранения в живот и ногу. Женщина находится в больнице, ей сделали операцию.

Нападавший не пощадил даже шестилетнего Стивена Ромеро

Смити считает, что стрелял по людям только один из нападавших — тот, которого убили полицейские. Роль второго подозреваемого выясняется. Он исчез. На данном этапе расследования выясняется личность стрелка. Это поможет выйти на его сообщника, уверен начальник полиции.

Президент США Дональд Трамп принес соболезнования семьям убитых и раненым. Он пообещал, что полиция выяснит, кто стоит за этим нападением.

Gilroy Garlic Festival официально признан Книгой рекордов Гиннесса как самый большой фестиваль еды с чесноком в мире. В этом году он проводился уже в 41-й раз. Все сборы от фестиваля направляются на благотворительность.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о бойне, которую в последний день мая устроил в городе Виргиния-Бич 40-летний государственный служащий. Он застрелил 12 человек.

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