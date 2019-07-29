Деньги

Сколько будет стоить доллар в ближайшее время: прогноз эксперта

За прошедшие выходные, 27−28 июля, стоимость доллара вновь снизилась. В частности, по сравнению с пятницей, 26 июля, американская валюта обесценилась на 5 копеек. Правда, евро подорожал на 1 копейку. В понедельник, 29 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 25,43 грн за доллар и 28,33 грн за евро. Наличные доллары покупают в банках в среднем по 25,26 грн, а продают — по 25,56 грн. Средний курс покупки наличного евро составляет 28,08 грн, продажи — 28,54 грн.

«Курс украинской гривни вырос и с утра в понедельник находится на уровне 25,38 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Иностранные инвесторы активно вкладывают средства в Украину, после того как правящая партия получила большинство на выборах в парламент, и сняты риски для формирования коалиции.

Укрепление происходит и на фоне того, что Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов привлечь два кредита от компании Cargill Financial Services International на 250 миллионов евро.

Гривня сейчас находится в тренде на повышение и в ближайшей перспективе продолжит укрепление до 25,3 грн за доллар. Ближайший психологический уровень — 25 грн за доллар, куда может стремиться курс гривни при сохранении активности притока валюты".

Стоит отметить, что ранее в комментарии «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб спрогнозировал, что к середине нынешней недели доллар на межбанке может торговаться на уровне 25,6 грн, а курс наличного доллара в банках может составить около 25,6−25,9 грн.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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