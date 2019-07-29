Меган Маркл со своим спецвыпуском журнала Vogue оказалась в центре скандала (фото)

Мир

В понедельник, 29 июля, стало известно, как выглядит обложка августовского номера британской версии популярного журнала Vogue. Интерес к этому номеру огромный. Дело в том, что его приглашенным редактором стала Меган Маркл. 37-летняя супруга принца Гарри сама определяла содержание номера, его оформление и написала редакционную статью. Предполагается, что в случае успеха, герцогиня Сассекская будет и дальше сотрудничать с Vogue.

Подобный эксперимент стал самым радикальным шагом за всю 100-летнюю историю издания. Как заявил главный редактор британской версии журнала Эдвард Эннинфул, Меган решила не ограничиваться основными темами Vogue — мода, житейские советы, здоровый образ жизни. Ее интересовало показать роль женщин в современном обществе. «Меган не боится громко говорить о таких проблемах, как усиление влияния женщин во всех сферах, психическое здоровье, расовое неравенство, привилегии», — отметил Эннинфул.

Спецномер Vogue состоит в основном из историй 15 представительниц слабого пола из разных стран, разного цвета кожи, разного возраста. Но всех их объединяет одна важная черта — каждая из героинь выпуска внесла заметный вклад в решение той или иной проблемы, с которыми столкнулось все человечество. Во всяком случае, так считает герцогиня Сассекская.

Меган отобрала для номера, например, 81-летнюю актрису Джейн Фонда, бывшую супермодель 50-летнюю Кристи Терлингтон, 16-летнюю шведскую школьницу Грету Тунберг, премьер-министра Новой Зеландии 39-летнюю Джасинду Ардерн.

Обложка специального номера журнала Vogue

Все они, по мнению супруги принца Гарри, представляют «Силы перемен». Именно так и называется специальный номер Vogue. Обложка состоит из 16 одинаковых прямоугольных окошек, в которых размещены черно-белый фотографии героинь выпуска. Одно окошко пустое. Идея такова, что в нем может появиться портрет любой из женщин! Меган уверена, что каждая женщина способна стать лидером, способна изменить мир, а значит — присоединиться к «Силам перемен».

В первые часы появления снимков обложки этого номера вызвало в западных СМИ восторг. Различные издания подчеркивали смелость идеи, стиль, с которым она была реализована.

Но эйфория длилась недолго. Вскоре британцы обратили внимание на то, что среди героинь номера нет ни одной женщины, которая представляла бы королевскую семью. То, что Меган не включила в этот список себя, говорит о ее скромности и хорошем воспитании. Но почему она не написала о Елизавете II, вызывает, по меньшей мере, недоумение. Все же речь идет о британской версии журнала. А королева безусловно достойна того, чтобы оказаться в рядах женщин, оказывающих влияние на развитие современного общества.

Почему Елизаветы II не оказалось в списке, сказать пока сложно. Не исключено, что королева сама не захотела этого. Тогда критика в адрес герцогини Сассекской звучит незаслуженно.

Саманта Брет и Стеф Адамс

Но есть еще один крайне неприятный момент. Меган обвинили в плагиате! Она попросту украла идею обложки у австралийских писательниц Саманты Брет и Стеф Адамс. В 2016 году они издали книгу «Меняющие правила игры». Это были истории 40 женщин из разных стран, которые добились успеха на различных поприщах вопреки препятствиям и существующим устоям. На обложку вынесли… 15 черно-белых фотографий героинь книги! Кстати, в их число попала и Меган Маркл. Так что она прекрасно знала о существовании книги и видела ее, наверняка держала в руках!

Первая обложка книги "Меняющие правила игры"

«Меняющие правила игры» стала бестселлером. В 2017 году книгу переиздали. Обложку сделали цветной и разместили на ней уже 23 фотопортрета. И снова в верхнем ряду оказался снимок Меган Маркл.

Цветной вариант обложки книги

Ни Vogue, ни сама герцогиня Сассекская пока никак не комментируют обвинения в плагиате.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри запретили соседям разговаривать при встрече с ними и ласкать их собак.

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